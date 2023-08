(Previa) El Newcastle pone a prueba la fiabilidad del Manchester City 'supercampeón'

El Manchester City se medirá este sábado al Newcastle United, eventual líder de la Premier League, en el duelo estelar de la segunda jornada, mientras que el Manchester United visitará al Tottenham Hotspur y el Bournemouth intentará dar la sorpresa en Anfield contra el Liverpool, y además el Arsenal cerrará la sesión del lunes con un derbi ante el Crystal Palace. El reciente 'supercampeón' de Europa afronta este difícil duelo ante el Newcastle, dirigido por Eddie Howe y líder de la competición. Los 'citizens' llegarán con menos horas de descanso que las 'urracas', debido a la final de la Supercopa europea que los pupilos de Pep Guardiola ganaron por penaltis al Sevilla FC. Además, el técnico español no podrá contar para la cita con dos de sus jugadores clave en la medular, Bernardo Silva y Kevin de Bruyne, ambos baja por lesión. Además de las ausencias y la acumulación de minutos, está el buen estado de forma del Newcastle, que ganó 5-1 en su estreno liguero al Aston Villa de Unai Emery y que se mantuvo invicto durante la pretemporada (5V, 2E). Por otro lado, la buena racha en la competición doméstica del City ante el Newcastle como local, ante el que no pierde desde el año 2015, habiendo ganado los últimos ocho partidos en los que se han enfrentado, juega a favor de los de Guardiola. El equipo de Howe, que vivió una histórica clasificación para la Liga de Campeones la pasada campaña, sigue dando muestras de crecimiento. En el debut liguero arrasó a un Aston Villa con ínfulas, indicador del grado de confianza que tienen las 'urracas'. Además su fichaje estrella, Sandro Tonali, cuajó un gran partido y puso el broche del gol. También es brillante el estado de forma de Alexander Isak; el exdelantero de la Real Sociedad marcó un doblete a los 'villanos' y es el máximo goleador de la recién comenzada Premier junto a Erling Haaland. El otro plato fuerte de la jornada 2 también se disputará en la tanda sabatina; habrá dos equipo del 'Big 6' frente a frente: Tottenham y Manchester United. El equipo entrenado por Ange Postecoglou no dejó las mejores sensaciones ante el Brentford (2-2), mostrando una fragilidad defensiva que se vio incrementada por la salida del terreno de juego del argentino Romero. Uno de sus fichajes, Madison, fue lo más destacado; pero frente al Manchester United será otra historia. Por su parte, los 'red devils' tampoco convencieron en el estreno a pesar de la victoria, 1-0 ante el Wolves. Los de Ten Hag se vieron superados por el entramado defensivo de su rival y tan solo un gol de Varane, a la salida de un córner, pudo darle la victoria. Contra un rival de mayor calibre como es el Tottenham, el United necesitará una mejor versión de figuras como Rashford, Bruno Fernandes o Mount. Eso sí, el Tottenham Hopspur Stadium parece un lugar propio para lograrlo, ya que encadenan cinco temporadas sin conocer la derrota allí (4V, 1E). Mientras, el Arsenal abrochará la jornada con un derbi de Londres en el que perseguirá su segunda victoria y materializar en puntos la versión atractiva que dejó en el debut ante el Nottingham Forest (2-1). Por otro lado, el Crystal Palace busca también su pleno de triunfos tras vencer a domicilio en la primera jornada al Sheffield United (0-1). De hacerlo ante los de Mikel Arteta, conseguirían dos victorias en las dos primeras jornadas por segunda vez desde que se creara la Premier League. Otro duelo destacado del fin de semana es el Liverpool vs Bournemouth, siendo la primera visita como entrenador de Andoni Iraola a Anfield. Ante sí tiene la difícil tarea a conseguir los tres puntos en casa de un coloso inglés, algo que el Bournemouth no ha hecho nunca en la era Premier. Por su parte, los 'reds' buscaran su primer triunfo del curso tras su empate en Stamford Bridge contra el Chelsea (1-1). Una segunda jornada que comienza este viernes con el Nottingham Forest vs Sheffield United, y que contará con la disputa de nueve encuentros debido al aplazamiento que ha sufrido el que medía al Luton Town frente al Burnley a causa de las reformas que están realizando los locales en el estadio para acomodarlo a la normativa liguera. --HORARIOS DE LA JORNADA 2 EN LA PREMIER LEAGUE. -Viernes 18 de agosto. Nottingham Forest - Sheffield United 20.45 horas. -Sábado 19. Fulham - Brentford 16.00. Liverpool - Bournemouth 16.00. Wolves - Brighton 16.00. Tottenham - Manchester United 18.30. Manchester City - Newcastle 21.00. -Domingo 20. Aston Villa - Everton 15.00. West Ham - Chelsea 17.30. -Lunes 21. Crystal Palace - Arsenal 21.00.