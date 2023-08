Piden el cese del ministro del Interior por vincular las quejas por la inseguridad con fines electorales

El gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, ha pedido este jueves la dimisión del ministro del Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, por afirmar que algunas autoridades locales estarían utilizando el empeoramiento de la seguridad en el país con fines electoralistas. "Ministro Velasco, sus declaraciones contra la petición de los gobernadores son desafortunadas y ratifican nuestra queja sistemática de que el Gobierno nacional no escucha", ha escrito el gobernador en su cuenta de la red social X, antes Twitter. "Su deber es atender a los gobernadores que tenemos un mandato constitucional y ciudadano. Exigir seguridad para los territorios no es un tema electoral, es un deber que está por encima de las consideraciones políticas o electorales. Renuncie ministro", ha reclamado Aguilar este jueves. Aguilar ha sido uno de los gobernadores del país que se ha sumado a un comunicado de protesta contra el ministro del Interior, a quien han calificado de "hipócrita" por considerar que la inseguridad, el terrorismo y la violencia son "asuntos que deben atenderse de manera pausada", en referencia a sus declaraciones. La Federación Nacional de Departamentos hacía así referencia a las declaraciones en las que Velasco afirmaba que sería "hipócrita" negar que quienes se dedican a la actividad política carecen de preferencias electorales. "¿No hay ningún gobernador que no tenga su corazoncito y no tenga candidato? Dejemos de ser hipócritas (....) Cada uno de nosotros empujará para algún lado. Yo le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, más que un tema electoral, sea un tema de debate nacional pausado", dijo Velasco en la víspera a la prensa. Aguilar ha insistido en que los gobernadores del país han invitado a Casa Nariño a sentarse para elaborar de manera conjunta un plan de actuación contra este aumento de la inseguridad que se vive en varias regiones del país, como el propio Santander, Norte de Santander, Cauca, o Nariño, pero el "sentir de los mandatarios no ha tenido eco (...) hay una desconexión total" con el Gobierno. Tras el revuelo causado, Velasco ha querido matizar sus palabras y ha reconocido que si bien las formas utilizadas pueden haber sido "desafortunadas" y que no tiene inconveniente en retractarse, no se estaba refiriendo a los gobernadores cuando utilizó la palabra hipócrita. "Ese término, que a lo mejor fue desafortunado y no tengo inconveniente en retirarlo, no se dirigía hacia los gobernadores (...)cuando yo dije del uso electoral de este debate, alguien me preguntó (...) que si yo estaba diciendo que los gobernadores tenían a un candidato y yo dije que en política, quienes estamos en la vida pública, tenemos nuestro corazoncito y así está grabado", ha explicado.