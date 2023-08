Perú busca potenciar turismo en la región Amazonas con reapertura de fortaleza de Kuélap

Lima, 16 ago (EFE).- Tras más de un año cerrada por un derrumbe en uno de sus muros, la fortaleza prehispánica de Kuélap, en el departamento peruano de Amazonas, reabre sus puertas este sábado con la intención de reactivar el turismo y economía de la región, afirmó este miércoles en el acto de inauguración la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

"Sigamos trabajando juntos para poner en valor y mostrar al mundo nuestra herencia cultural, nuestra historia y valentía. No debemos descuidar Kuélap para que pueda ser apreciada por generaciones y generaciones", dijo la mandataria.

Construida por la cultura Chachapoyas y conocida en Perú como el Machu Picchu del norte, la fortaleza de Kuélap sufrió el derrumbe de uno de sus muros en abril de 2022, debido a intensas precipitaciones en la zona, y desde entonces ha permanecido cerrada, mientras expertos trabajaban en su puesta a punto.

Boluarte explicó que desde esta sábado, se ha dispuesto el ingreso de 144 personas por día al área restringida y de máximo cuidado.

Según subrayó, Kuélap ha sido recuperada en virtud a un trabajo conjunto con el Gobierno Regional de Amazonas, entidades cooperantes, academia y la propia población.

"Hemos visto que si no damos la entrada al turismo, si no empezamos a mover la economía desde ese sector, no vamos a seguir avanzando", dijo la presidenta.

En este sentido, destacó que a través del plan 'Con punche (fuerza) turismo', su gobierno ha transferido 316 millones de soles (unos 85 millones de dólares o 78 millones de euros) a diversos sectores y gobiernos subnacionales para la implementación y ejecución rápida de acciones e inversiones para reactivar este sector.

Y la mandataria anunció que desde el Ejecutivo se invertirá en diferentes proyectos en el distrito donde se encuentra Kuélap, Tingo, en el departamento de Amazonas, relacionados con la educación, salud y saneamiento.

A su vez, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, valoró la gran inversión que está realizando su cartera para potenciar el turismo en la región Amazonas, una cifra que asciende a unos 69 millones de soles (unos 19 millones de dólares), informó la institución en un comunicado.

Una apuesta, que según el ministro servirá para "incrementar la actividad turística, la cual genera dinamismo económico e importantes puestos de empleo generando más identidad y orgullo por lo nuestro".

"Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, trabajamos arduamente para impulsar el turismo en el Perú. Contamos con cifras importantes que nos permiten dar señales de esperanza para la reactivación del sector. Por ejemplo, entre enero a julio del 2023, llegaron al Perú 1.327.666 turistas internacionales. Es un número positivo, pero buscamos que esto se incremente mucho más", señaló el ministro. EFE

pbc/pi