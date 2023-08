Ordenan la evacuación de más de 20.000 personas por los incendios en el norte de Canadá

Los incendios que afectan a los Territorios del Noroeste de Canadá han llevado a las autoridades a recomendar la evacuación completa de la capital regional, Yellowknife, donde viven más de 20.000 personas, ya que el avance del fuego "representa una amenaza real para la ciudad". Así lo ha advertido la responsable local de Medio Ambiente, Shane Thompson, puesto que aunque no hay un peligro "inmediato" de que las llamas lleguen a la localidad --este miércoles estaban a 17 kilómetros--, el Gobierno sí considera necesario comenzar cuanto antes las evacuaciones por el tiempo y las complicaciones que implica. En este sentido, ha instado a los habitantes de las zonas que pueden correr más peligro a irse cuanto antes, mientras que quienes no puedan evacuar la ciudad en coche deben ponerse en contacto con las autoridades para salir en avión a partir de este jueves, informa la cadena de televisión pública CBC. "La ventana de oportunidad ahora mismo nos permite evacuar a todo el mundo de manera segura", ha enfatizado Thompson, que no ha ocultado que puede que no sea así en los próximos días. La ministra ha indicado que la seguridad en la autopista está garantizada y que los servicios de emergencia estarán pendientes en las zonas que puedan verse más afectadas por el humo. La jefa del Gobierno de los Territorios del Noroeste, Caroline Cochrane, ha emplazado igualmente a la población a acatar los avisos de las autoridades y al mismo tiempo "mantener la calma", en una situación que ella misma ha reconocido "llena de incertidumbre". "Todos estamos cansados de las palabras son precedentes, pero no hay otra forma de describir esta situación", ha subrayado en su cuenta de la red social X (antigua Twitter). El Gobierno central del país norteamericano también se ha volcado ante la situación en los Territorios del Noroeste y el primer ministro, Justin Trudeau, ha prometido proporcionar "todos los recursos que sean necesarios", algo que ha trasladado personalmente a Cochrane en una conversación telefónica. Canadá lleva semanas viviendo una de sus peores olas de incendios, con más de mil fuegos activos. Las autoridades estiman en más de 13 millones el número de hectáreas calcinadas hasta el momento, un dato sin precedentes históricos.