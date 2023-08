Lukashenko especula con que Polonia busca dividir Ucrania y anexionarse el este del país

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha especulado este jueves con que Polonia busca dividir Ucrania y anexionarse el este del país con la ayuda de Estados Unidos, una teoría que comparte con Rusia, si bien Varsovia ha asegurado en múltiples ocasiones que defiende la integridad territorial de su vecino. "Ya se han formado en Polonia unidades, una unidad militar para ayudar a Ucrania. Si entran, no se irán, porque los estadounidenses están con Polonia", ha señalado durante una entrevista, agregando que "todo está siendo preparado" para esta posibilidad. No obstante, Lukashenko ha resaltado que el pueblo ucraniano "no permitirá" que pase. "Tales narrativas están circulando en el panorama de los medios para preparar a la gente", ha teorizado ante un clima de tensiones que se ha incrementado en los últimos días tras el último desfile militar llevado a cabo por Varsovia. "Esto es inaceptable tanto para nosotros como para los rusos. Es necesario preservar la integridad de Ucrania para que no sea cortada y dividida por otros países. Las negociaciones tienen que venir", ha subrayado, según ha recogido la agencia de noticias BelTA. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ya aseguró a mediados de julio que la OTAN no había concretado la adhesión de Kiev en la Alianza Atlántica precisamente por estas ambiciones por parte de Polonia. Estas sospechas por parte de Rusia y Bielorrusia, no obstante, son teorías infundadas y no confirmadas, ya que Polonia ha enviado armamento a Kiev y ha defendido en numerosas ocasiones la integridad territorial del país. Lukashenko también ha asegurado este jueves que Bielorrusia tendría que estar involucrada en las conversaciones de paz. "No somos 'coagresores', (como Ucrania) y Occidente nos llaman. Por su puesto que tenemos nuestros intereses y nuestra posición debería ser escuchada", ha agregado. Asimismo, el presidente bielorruso ha aprovechado para cargar contra su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de quien ha dicho que "no está preparado para el puesto", si bien ha asegurado que solo siente "amor" por el pueblo ucraniano. REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DEFENSA CHINO Por otro lado, Lukashenko ha mantenido este jueves una reunión en Minsk con el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, que se encuentra en el país hasta el sábado, 19 de agosto, acompañado de una nutrida delegación de altos funcionarios chinos. "China y Bielorrusia comparten las mismas ideas principales de orden mundial tanto actual como futuro. Nosotros, juntos, hemos estado demostrando esto durante las últimas tres décadas", ha señalado, agregando que tiene un "profundo respeto" por el presidente chino, Xi Jinping. Por su parte, Shangfu ha señalado que con su visita busca el "fortalecimiento de la cooperación militar bilateral". Así, ha recordado la visita del presidente bielorruso a China el pasado mes de marzo en la que respaldó el plan de paz presentado por el gigante asiático para tratar de poner fin al conflicto en Ucrania. Pekín ha evitado desmarcarse de Moscú tras la invasión militar lanzada sobre territorio ucraniano en febrero de 2022, con una tibia posición que le ha llevado incluso a proponer su propio plan de paz. El presidente chino, Xi Jinping, ya visitó Rusia en marzo de este año, para escenificar sus aspiraciones de mediación.