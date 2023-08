La Reina Letizia y la Infanta Sofía animarán a la Selección Femenina de Fútbol en la final del Mundial en Sydney

Tal y como ha anunciado Casa Real, la Reina Letizia y la Infanta Sofía asistirán este domingo 20 de agosto en Sydney a la final del Mundial de Fútbol Fememino que enfrentará a las chicas de La Roja contra la Selección de Inglaterra. Este viernes, madre e hija viajarán a Australia para animar a nuestra Selección Femenina en un partido histórico en el que, por primera vez, podrían proclamarse campeonas del Mundo. El encuentro se disputará a las 12:00 horas del mediodía en el Accor Stadium de la ciudad australiana y, como no podía ser de otra manera tratándose de un acontecimiento único en la historia del deporte español, la Familia Real estará en el palco presidencial apoyando a Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Olga Carmona o Salma Paralluelo, y vibrando con cada una de las jugadas. "¡Histórico triunfo ante Suecia! La Selección Femenina de fútbol, a un paso de llevarnos a lo más alto, a ser campeonas del mundo. ¡Este domingo, a por la estrella!" publicaba Casa Real en su cuenta oficial de Twitter este martes 15, tras su victoria frente a la selección sueca en semifinales que nos daba -por primera vez en la historia- el pase a la final del Mundial. Una nueva muestra del apoyo incondicional de la Familia Real a las chicas de La Roja, a las que Doña Letizia parece haber traído mucha suerte. Y es que el pasado 28 de junio, durante la fase preparatoria, la Reina visitó la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para despedir al equipo y desearles lo mejor en el campeonato. Y ahora se cierra el círculo con la presencia de su Majestad en las gradas para animar a las jugadoras en el partido más importante de la historia del fútbol español. ¿Se convertirá en un talismán para que España se imponga a Inglaterra y se convierta por primera vez en campeona del Mundo? Y, como apasionada del fútbol que es, la Infanta Sofía no ha dejado pasar la oportunidad de viajar a Sydney con su madre. Después de asistir en verano de 2022 con la Princesa Leonor al partido de la Eurocopa que enfrentó en Londres a la Selección Femenina contra Dinamarca, y de acompañar al Rey Felipe VI en la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna el pasado mayo, demostrará de nuevo su vena más futbolera; en esta ocasión por primera vez con la Reina, dejándonos una imagen inédita de madre e hija aplaudiendo al combinado nacional y vibrando con cada una de sus jugadas desde el Accor Stadium. Sofía no tiene que incorporarse al UWC Atlantic College de Gales -donde estudiará el Bachillerato Internacional, siguiendo los pasos de la Princesa de Asturias- hasta el próximo 29 de agosto, por lo que cabe la posibilidad de que aprovechen el largo viaje a Sydney para hacer turismo y alargar su estancia en Australia unos días.