La Princesa Leonor inicia su formación militar. Así será su día a día en la Academia de Zaragoza

La Princesa Leonor inicia este jueves los tres años de formación militar que le prepararán tras su paso por las academias del Ejército de Tierra, del Aire y la Armada para convertirse en un futuro, una vez sea Reina, en la capitana general de las Fuerzas Armadas. Siguiendo los pasos de su padre, Felipe VI, la Princesa de Asturias cursará primero su instrucción militar antes de realizar sus estudios universitarios, una etapa trascendental en su formación que afronta "contenta" e "ilusionada", tal y como reconoció recientemente durante la entrega de los Premios Princesa de Girona. "Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas,y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer valores con los que he crecido, como el respeto a los demás, el esfuerzo, la excelencia, la búsqueda del conocimiento, la templanza, la disciplina y la constancia" aseguraba en su discurso. Y el momento ha llegado. Este jueves Leonor se incorporará como una más a la Academia General del Ejército de Tierra de Zaragoza, pero esta no será la primera vez que acuda al centro, ya que tuvo ocasión de conocer las instalaciones el pasado 7 de julio, cuando acompañó al Rey a la ceremonia de entrega de los diplomas a los nuevos tenientes. Su llegada a 'la General', como se la conoce popularmente, debe producirse entre las 10.00 y las 12.00 horas, conforme al horario fijado por el director de la academia, el general Manuel Pérez López, para los alumnos aspirantes al Cuerpo General del Ejército de Tierra en la carta que les ha hecho llegar a todos ellos. Al igual que sus compañeros, la Princesa puede acudir acompañada por hasta cuatro familiares, a quienes está previsto ofrecer un recorrido de una hora y media por la Academia para conocer las instalaciones. Aunque se da prácticamente por hecho que los Reyes Felipe y Letizia acompañarán a su hija en este día tan señalado, desde Zarzuela no han querido confirmar su presencia, ya que han enmarcado la fecha de este jueves en la agenda privada de la Familia Real. Tras el primer día, Leonor será encuadrada en el I Batallón de Cadetes, se le entregará su equipamiento militar básico y comenzará su formación. Será presentada a los mandos militares que colaborarán en su instrucción, durante la que se alojará en una camareta, un dormitorio con capacidad para 2, 4 o 12 personas, aunque se desconoce con cuántas personas compartirá su día a día la Princesa. ADAPTACIÓN Y PRUEBA DE INGLÉS De acuerdo con el calendario previsto, hasta el 30 de agosto tendrá lugar una primera fase de acogida, orientación y adaptación para los 612 nuevos alumnos, de los que 140 son mujeres. Durante la misma, los cadetes adquirirán conocimientos básicos sobre legislación y normativa militar y realizarán una prueba de inglés para determinar su nivel conforme a los estándares de la OTAN y poder así clasificar los grupos de clase. Tras ello, la Princesa Leonor y el resto de compañeros de promoción se someterán a un examen de nivel entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. A continuación, hasta el 10 de septiembre se llevará a cabo la fase de instrucción y adiestramiento. Durante estas dos semanas, se realizan distintas actividades como marchas, recorridos topográficos, ejercicios de tiro con fusil de asalto y pistola en simulador o ejercicios de fuego real con diversas armas individuales y colectivas, según explica la Academia en su web, todo ello tanto de día como de noche y sin importar las condiciones climatológicas del momento. Para estar a la altura en el inicio de su carrera militar, Leonor se ha preparado físicamente buena parte del verano junto a su entrenadora de la Guardia Real, practicando disciplinas como la hípica, la natación o el atletismo, realizando al menos 100 flexiones al día. Durante su paso por la Academia de Zaragoza, practicará deportes militares como orientación, pentatlón militar, defensa personal o patrullas de tiro. El primer cuatrimestre arrancará el 11 de septiembre, y el 19 de septiembre está previsto el acto de entrega de sables, por el que se simboliza la obtención del título de dama cadete en el caso de la Princesa y en el que un cadete de segundo año hace entrega de este arma a uno de primero. Al día siguiente, arrancará oficialmente el curso. JURA DE LA BANDERA El primer gran día de su trayectoria militar llegará para la hija mayor de los Reyes el 7 de octubre, cuando tendrá lugar la jura de bandera de los nuevos cadetes y previsiblemente de la Princesa de Asturias, dada la voluntad de Zarzuela y el Gobierno de que sea una más. No obstante, cabe recordar que su padre, entonces aún Príncipe de Asturias, juró en solitario la bandera en un acto celebrado en octubre de 1985 y presidido por Juan Carlos I. Con su beso a la enseña, la Princesa Leonor materializará su juramento o promesa de defender a España, incluso con su vida, y en su caso también pondrá fin a los estudios del primer curso, pasando a continuación a segundo. Según ha precisado Defensa, el plan de estudios de la heredera incluirá un programa de instrucción y adiestramiento militar, así como materias generalistas junto a otras propias de la que será su especialidad fundamental, la Infantería, completado con su formación en idiomas, orientados a la terminología técnica de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra. Leonor recibirá una formación militar preparada expresamente para ella por el Gobierno con el beneplácito de los Reyes. Para ello, los cinco años de estudios se han condensado en tres, de ahí que tras su paso por Zaragoza, el segundo año proseguirá con su formación militar en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, donde se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Por último, el tercer año estudiará en la Academia General del Aire y el Espacio en San Javier (Murcia). Según indicó el pasado mes de marzo la ministra de Defensa, Margarita Robles, al dar a conocer el plan de estudios que seguiría la hija mayor de Felipe VI, será la cabeza de su promoción, una vez completada su formación en el curso 2025-2026, como teniente en el Ejército de Tierra y en el del Aire y como alférez de navío en la Armada e irá ascendiendo conforme lo haga la misma, si bien no ocupará plaza. Desde la Casa del Rey se puso en valor que este periplo facilitará a la Princesa de Asturias "los conocimientos y capacidades específicas para el ámbito militar" y al mismo tiempo "fomentará de manera expresa virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor o el compañerismo, y principios como la responsabilidad, la ejemplaridad o la austeridad" que le servirán en su función al servicio de los españoles. Por otra parte, los alumnos de los centros docentes de las Fuerzas Armadas tienen derecho a una retribución mensual que ronda los 400 euros durante los dos primeros cursos y los 600 a partir del tercero, si bien Zarzuela ya ha aclarado que la Princesa Leonor renunciará a ella.