La ciudad de Nueva York prohíbe el uso de TikTok en los dispositivos de políticos y funcionarios

El Gobierno de la ciudad de Nueva York ha prohibido el uso de la red social china TikTok en los dispositivos propiedad de la ciudad con efecto inmediato, quedando prohibida la instalación de esta 'app' ya que "representa una amenaza de seguridad para las redes técnicas de la ciudad". No es la primera vez que la plataforma propiedad de ByteDance sufre bloqueos de uso en dispositivos gubernamentales en Estados Unidos. La propia Administración Biden ya impuso en febrero de este año que las agencias federales debían garantizar que sus trabajadores no tuviesen TikTok instalado en ningún dispositivo gubernamental. Ahora, la ciudad de Nueva York se suma a esta iniciativa prohibiendo el uso e instalación de TikTok en los dispositivos propiedad de la ciudad con efecto inmediato, tal y como ha podido conocer The Verge, quien ha tenido acceso a un comunicado del Ayuntamiento de Nueva York. En este sentido, la directiva emitida el miércoles detalla que, tras una revisión del Comando Cibernético de la ciudad de Nueva York, se llegó a la conclusión de que TikTok "representa una amenaza de seguridad para las redes técnicas de la ciudad". Asimismo, se ha detallado que este Comando, "explora y promueve regularmente medidas proactivas para mantener seguros los datos de los neoyorquinos". Por ello, se ha decretado que los empleados de la ciudad de Nueva York no podrán descargar ni utilizar la aplicación, así como tampoco podrán acceder al sitio web de TikTok, desde los dispositivos que sean propiedad de la ciudad. Asimismo, según las declaraciones de un portavoz del Ayuntamiento de Nueva York, incluidas en dicho comunicado, esta decisión pretende garantizar la seguridad de los ciudadanos neoyorquinos y la protección de sus datos. "Si bien las redes sociales son excelentes para conectar a los neoyorquinos entre sí y con la ciudad, debemos asegurarnos de que siempre usamos estas plataformas de manera segura", ha matizado el portavoz. La desconfianza hacia el uso de la red social TikTok se debe a su política de privacidad, en la que los empleados de la compañía china disponen de acceso a los datos de los usuarios, si bien no está claro a qué datos tienen acceso estos empleados y qué empleados están involucrados. En este marco, los funcionarios estadounidenses han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación de que el Gobierno chino pueda presionar a ByteDance para que entregue la información recopilada de los usuarios con el objetivo de que se use con fines de inteligencia o desinformación, según informó la cadena CNN. Tanto es así que algunos estados de Estados Unidos ya han prohibido el uso de TikTok. Es el caso de Montana, que el pasado mes de mayo prohibió la aplicación "para proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino". Asimismo, esta preocupación por la falta de privacidad de datos en la red social también se da en otras regiones como países de la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. En el caso la Unión Europea, instituciones como la Comisión Europea y el Consejo Europeo también decidieron prohibir en el mes de febrero el uso de TikTok en los móviles corporativos de sus empleados y en los dispositivos personales que tuviesen acceso a servicios como el correo electrónico.