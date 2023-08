La AEMET alerta de una posible cuarta ola de calor del verano con valores hasta 15ºC más de lo normal el fin de semana

Las temperaturas aumentarán de forma generalizada este fin de semana en Península y Baleares con valores entre 5ºC y 10ºC por encima de lo normal, que incluso llegarán a 15ºC más de lo habitual en el norte del país, en un nuevo episodio cálido que tendrá lugar desde este domingo y hasta el martes, como ha avanzado a Europa Press el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que no descarta que se trate de la cuarta ola de calor de este verano en España. Así, en estos días se superarán los 35ºC en gran parte de España y Baleares, y las noches tropicales de más de 20ºC también afectarán a numerosas zonas del país, aunque en zonas del interior del centro y sur peninsular y el Mediterráneo tendrán noches tórridas de más de 25ºC por lo que, según el portavoz, serán tres días con máximas y mínimas "muy altas" para esta época del año. En cuanto a las máximas serán de 40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir y otras zonas de forma puntual, y, a pesar de que en el Mediterráneo los valores no serán tan altos, la sensación de bochorno será "intensa" debido a la alta humedad relativa. De este modo, se espera que el calor comience a ser intenso este jueves y viernes en los tercios norte y este peninsulares, y se extenderá a la mayor parte del país durante el fin de semana debido a la llegada de una masa de aire "muy cálido" junto con las altas presiones sobre España, que además podría llegar cargada de polvo en suspensión, lo que empeoraría la calidad del aire. Por todo ello, la AEMET no descarta que este episodio cálido sea la cuarta ola de calor de este verano, al tiempo que alerta del riesgo "extremo" de incendios ante las escasas precipitaciones, las altas temperaturas y la sequedad ambiental. Con respecto a las precipitaciones, el portavoz ha explicado que serán escasas por las condiciones anticiclónicas, que propiciarán un tiempo seco y soleado, aunque ha avanzado la entrada de un frente que afectará al oeste de Galicia y que podría traer lluvias "persistentes" las cuales llegarían "más débiles" a otros puntos del Cantábrico, además de alguna tormenta aislada en zonas de montaña. De forma más detallada, este jueves predominarán las altas temperaturas en puntos del este, centro y sur peninsular así como en Baleares, con puntos como Zaragoza o Toledo donde se alcanzarán los 38ºC, por lo que el día será plenamente veraniego, aunque habrá alguna tormenta a lo largo de la tarde en puntos de montaña del este peninsular. Las temperaturas continuarán en ascenso este viernes en el área Mediterránea y el Cantábrico, especialmente en este último donde se registrarán entre 6ºC y 8ºC más que el día anterior. Por ejemplo, ciudades como Bilbao, Logroño, Pamplona, Córdoba, Granada o Murcia, entre otras, rondarán los 38ºC e incluso llegarán a los 40ºC en Zaragoza. No obstante, la llegada de un frente a Galicia el viernes dejará nubosidad "abundante" y precipitaciones "persistentes" en el oeste de la comunidad, lluvias que podrían acumular en algunas zonas más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. En cambio, las temperaturas subirán de forma generalizada en todo el país, por lo que se esperan cielos poco nubosos a pesar de que el sábado continuará lloviendo en Galicia y de forma más débil en Asturias, además de alguna tormenta en el Pirineo por la tarde Los termómetros registrarán entre 5ºC y 10ºC más de lo normal para la época en los tercios norte, este y sur peninsular además de Baleares con más de 35ºC de máxima el sábado, y 40ºC en puntos del Guadalquivir, el interior de la región de Murcia y en algunas áreas del sur andaluz y del Valle del Ebro. Nuevamente, el ascenso térmico continuará el domingo, cuando se superarán los 35ºC en amplias zonas de la Península y Baleares, y en torno a los 40ºC en el Valle del Ebro, Guadiana y Guadalquivir, en algunos puntos del Tajo y en otras zonas de Andalucía. Así, las temperaturas serán entre 10ºC y 15ºC más de lo normal para esta época en el norte, y entre 5ºC y 10ºC más en la mayor parte del país. A esta situación hay que sumar la presencia de noches tropicales con mínimas de más de 20ºC en numerosas zonas del este, centro y sur peninsular y Baleares, mientras que las noches tórridas de más de 25ºC predominarán en ciudades costeras del Mediterráneo y el sur peninsular. CALOR EN EL INICIO DE LA PRÓXIMA SEMANA E INESTABILIDAD DESDE EL MIÉRCOLES Las temperaturas continuarán en aumento el lunes, mientras que el martes se estabilizarán con excepción del Cantábrico donde seguirán al alza. Por tanto, el portavoz ha alertado de que estos serán días "muy calurosos" con valores diurnos entre 5ºC y 10ºC por encima de lo normal en todo el país y entre 10ºC y 15ºC más en varias zonas del Tercio Norte. Además, se superarán los 35ºC de forma generalizada menos en zonas costeras y de montaña, y los valores oscilarán entre los 38ºC y 40ºC en zonas bajas del nordeste, centro y sur peninsular. Las noches también serán muy calurosas, con mínimas de 20ºC en gran parte del país, mientras que no bajarán de los 25ºC en el Mediterráneo y algunas localidades del interior del este y sur peninsular. El descenso de las temperaturas se iniciará el próximo miércoles, que vendrá acompañado de un aumento de la inestabilidad con tormentas cuya extensión está aún por determinar, según el portavoz. Por otro lado, en Canarias las temperaturas también irán en ascenso a lo largo del final de la semana, además de la llegada de polvo en suspensión en vientos "moderados" que soplarán del nordeste en zonas costeras y del este en áreas elevadas. De forma generalizada, en el archipiélago los cielos estarán poco nubosos con algunos intervalos de nubes y las máximas podrían superar los 34ºC en zonas de Lanzarote, Fuerteventura y áreas de medianías del resto de las islas, temperaturas que se mantendrán al alza durante el inicio de la próxima semana.