Jurista argentino pide que armenios no sean víctimas colaterales de la guerra de Ucrania

Tiflis, 17 ago (EFE).- El exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo afirmó este jueves que los armenios de Nagorno Karabaj, territorio bloqueado desde hace ocho meses por Azerbaiyán, no deben convertirse en víctimas colaterales de la guerra de Ucrania.

"Los armenios no pueden ser una víctima colateral de la guerra en Ucrania", dijo el exfiscal argentino durante una rueda de prensa telemática sobre la situación en Nagorno Karabaj, asunto tratado el miércoles por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Moreno Ocampo publicó hace unos días un informe en el que califica de "genocidio" el bloqueo al que se somete a la población de Nagorno Karabaj, territorio de población armenia que se autoproclamó independiente en 1991, pero que está reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán.

MÁS DE UN SIGLO DE OPRESIÓN

Moreno Ocampo recordó que en 1915 el pueblo armenio ya sufrió un genocidio a manos del imperio Otomano y llamó al mundo a "unirse" para prevenir la aniquilación de los armenios un siglo después.

"Tenemos que prevenir la eliminación física" de los armenios de Nagorno Karabaj, advirtió y agregó que "es hora de prevenir un nuevo genocidio".

En este sentido, insistió en que el fin del bloqueo detendrá también el nuevo genocidio de los armenios.

"En 1915 el genocidio armenio se llevó a cabo en medio de la Primera Guerra Mundial", señaló para hacer paralelismos con la coyuntura geopolítica actual.

ACUERDO ENTRE GRANDES POTENCIAS, LA ÚNICA SOLUCIÓN

Según el jurista, quien sentó en el banquillo de los acusados a los líderes de la dictadura argentina e investigó las matanzas en Uganda, Darfur, Congo o el Kurdistán iraquí, la solución ahora pasa por un acuerdo entre Estados Unidos, Francia y Rusia, miembros de un grupo para el arreglo del conflicto en Nagorno Karabaj, que dejó de reunirse tras el inicio de la guerra en Ucrania.

"Si (estos países) se ponen de acuerdo, el bloqueo se acabará en un día", opinó.

Moreno Ocampo señaló que en la situación actual no hace falta ninguna intervención extranjera, ya que un contingente de paz ruso ya se encuentra sobre el terreno en virtud de un acuerdo que puso fin a la guerra por Nagorno Karabaj de 2020 y fue mediado por Moscú.

A la vez, se debe dejar que las tropas de paz rusas "hagan su trabajo", y aquí es donde se requiere el respaldo de Estados Unidos y Francia, explicó.

Y es que, un acuerdo entre estas potencias permitiría la llegada de ayuda humanitaria a Nagorno Karabaj por medio de las fuerzas rusas que ya se encuentran desplegadas en la región, consideró.

EL FUTURO DE KARABAJ, UNA DISCUSIÓN APARTE

Al ser preguntado sobre el estatus legal que debe tener el enclave armenio en Azerbaiyán, el argentino dejó claro que ésta no es una cuestión que le concierna a él.

"Pueden tener autonomía o no tenerla, pero eso no cambia el hecho de que no deben ser víctimas de un genocidio", aseveró.

Insistió de que las discusiones sobre la independencia de Nagorno Karabaj componen "un debate aparte", que no está vinculado con la situación actual de los armenios en Azerbaiyán. "No pueden ser exterminados (...) Para mí la cuestión es esa", repitió.

Asimismo, enfatizó la necesidad del cumplimiento de la orden vinculante de la Corte Internacional de Justicia de febrero pasado que exige a Azerbaiyán garantizar la libre circulación de personas, vehículos y cargas en el corredor de Lachín, el cordón umbilical entre Armenia y Nagorno Karabaj, que permanece cerrado desde hace casi 250 días. EFE

mv-mos/jl