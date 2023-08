Junts acuerda con PSOE una comisión para investigar la implicación del CNI con el imán del 17A y reactivar la de Pegasus

Junts ha llegado a un acuerdo con el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso este jueves que incluye la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y la reactivación de la comisión de investigación sobre "las cloacas del Estado y el caso Pegasus" de espionaje a dirigentes independentistas. En un comunicado, Junts ha asegurado que hay muchos interrogantes a resolver sobre el 17A y que se debe "esclarecer la vinculación del CNI con el imán Es-Saty, si los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado" y aclarar por qué no se pudieron evitar, textualmente. NO HABRÁ VETO DE COMPARECENCIAS El acuerdo incluye que "no habrá veto de comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información sobre los hechos", ha añadido Junts. En cuanto a Pegasus, Junts ha pedido una "investigación exhaustiva para aclarar quién compró el programa y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo" y, de la misma manera que con la comisión sobre el 17A, se ha acordado que no se vetarán comparecencias. USO DEL CATALÁN EN EL CONGRESO El acuerdo entre Junts y PSOE también incluye el uso del catalán en el Congreso "con plena normalidad, junto con el resto de lenguas oficiales del Estado" de forma inmediata, a partir del próximo pleno. "El uso del catalán es perfectamente legal, no necesita ninguna reforma del reglamento y solo es un problema de voluntad política", ha señalado Junts. Asimismo, han acordado el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea (UE) y Junts ha explicado que el Gobierno ya "ha hecho efectiva" la petición a la Comisión Europea para que las lenguas cooficiales sean incluidas en el régimen lingüístico de la UE. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha enviado una carta a la presidencia del Consejo de la Unión Europea --que ostenta España durante este semestre-- para solicitar la inclusión del catalán, euskera y gallego en el régimen lingüístico de la UE mediante la modificación del reglamento que regula el mencionado régimen lingüístico. En la carta, consultada por Europa Press, Albares ha solicitado al Consejo de la Unión Europea que se incluya la modificación del reglamento en el orden del día del Consejo General del próximo 19 de septiembre. "NADA QUE VER" CON LA INVESTIDURA En el mismo comunicado, Junts ha asegurado que el acuerdo con los socialistas "se circunscribe a la Mesa del Congreso y no tiene nada que ver con la negociación sobre la investidura". Asimismo, ha justificado el acuerdo para que Francina Armengol fuera presidenta del Congreso porque Junts "ha exigido durante la negociación garantías comprobables del cumplimiento de los acuerdos y que algunos ya se hubieran puesto en marcha antes de la sesión de hoy". "El PSOE ha respetado las condiciones fijadas y, esta mañana, ha presentado los comprobantes que acreditan el compromiso al que hemos llegado y que determina nuestro posicionamiento", ha zanjado.