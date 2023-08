El portero Bono se une al Al-Hilal saudí tras cuatro años en el Sevilla

El Sevilla FC y el Al-Hilal anunciaron este jueves el traspaso del portero marroquí Yassine Bono, después de cuatro temporadas en el club español, para unirse al conjunto de Arabia Saudí. "El Sevilla FC y el Al-Hilal de Arabia Saudí han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Bono al conjunto asiático. Bono se marcha del Sevilla FC tras haber disputado 142 oficiales con la camiseta nervionense, haber logrado dos UEFA Europa League, un Trofeo Zamora, 58 porterías a cero y nominado como mejor portero del mundo en la gala The Best", dice el comunicado del Sevilla. El fichaje de Bono venía tratándose desde hacía varios días, a pesar de que el meta defendió al Sevilla en la final de la Supercopa de Europa el miércoles ante el Manchester City. Su último servicio no pudo evitar la derrota en los penaltis ante el equipo inglés, pero Bono deja un currículum de jugador importante en Nervión. El marroquí llegó a la capital andaluza en la temporada 19/20 procedente del Girona FC. Su actuación en la Europa League de esa temporada le termina confirmando en la meta sevillista, con el club ejerciendo la opción de compara al Girona. Bono, primer Trofeo Zamora de la historia del Sevilla, fue recibido ya por el club saudí, con la firma de su nuevo contrato hasta 2026. El Sevilla anunció que el meta tendrá un acto oficial de despedida en las próximas fechas, "cuando así sea posible". El Al-Hilal anunció el martes el fichaje de Neymar Jr. y sigue formando una platilla de nivel a golpe de talonario, con la presencia también de Ruben Neves, Kalidou Koulibaly y Sergej Milinkovic-Savic, en una Liga saudí que no para de fichar.