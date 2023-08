El Consejo de Seguridad de la ONU pide a Azerbaiyán abrir "inmediatamente" el corredor de Lachín

El Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido este miércoles a Azerbaiyán la apertura "inmediata" del corredor de Lachín, que conecta territorio armenio con Nagorno Karabaj, y han instado tanto a Ereván como a Bakú a no politizar la ayuda humanitaria, necesaria para una población civil que sufre de escasez desde hace meses. Además, los miembros del consejo han enfatizado en la necesidad de una normalización de las relaciones entre ambos países como paso previo a un tratado de paz y a respetar los acuerdos firmados en 2020 de forma trilateral entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia, quien mantiene presencia militar como fuerza de paz. El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, ha declarado que, a pesar de que el corredor de Lachín está bajo control de las fuerzas de paz rusas, las autoridades azeríes lo han bloqueado bajo el "falso pretexto de preocupación medioambiental" y ha acusado a Bakú de usar el hambre como arma y como forma de "limpieza étnica". Mirzoyan ha explicado que, como resultado, la población de Nagorno Karabaj ya no recibe las 400 toneladas de bienes de consumo esenciales diarios, y ha exigido la reinstauración de la libertad de movimientos para personas y vehículos. Azerbaiyán, en respuesta, ha rechazado unas acusaciones "infundadas", a las que ha tachado de "campaña política" cuya intención es la de socavar la soberanía e integridad territorial del país, y ha comentado que el bloqueo no es ilegal puesto que la Corte Internacional de Justicia rechazó la eliminación del puesto de control. Por su parte, la directora de operaciones y promoción de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Edem Wosornu, ha asegurado que el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) ha sido incapaz de transportar ayuda humanitaria a través del corredor hacia la población civil, una asistencia a la que ha calificado de "imprescindible". En base a ello, la representación azerí ha aclarado que ofrecieron logística e infraestructura al CICR pero que fue la parte armenia la que lo rechazó. La representación de Rusia ha remarcado los elementos de este acuerdo trilateral, entre los que destacan la delimitación y demarcación de la frontera común entre los dos países con la asistencia de Moscu, y ha manifestado que su reconciliación es "impensable" sin garantías de seguridad fiables y una observación de los derechos de los habitantes de Nagorno Karabaj. En ese sentido, ha señalado que las autoridades rusas están comprometidas con la reducción de las tensiones mediante la apertura de los corredores de Lachín y Agdam (también conocido como Akna). Estados Unidos, como ya ha hecho en otras ocasiones, ha reiterado su preocupación sobre el cierre del corredor, y ha pedido a Bakú su reapertura por razones humanitarias. El delegado turco, sin embargo, ha criticado los intentos de Armenia de realizar acusaciones "motivadas políticamente", y ha recordado que las autoridades azeríes han estado expresando su preocupación por el uso del corredor para abastecer a grupos armadas y por la explotación ilegal de minas en la región, lo que justificaría el bloqueo. También ha manifestado que las evacuaciones médicas por carretera sí están permitidas. El jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea, Silvio Gonzato, ha dicho en calidad de observador que la alternativa ofrecida por Bakú, que es la de permitir el suministro a través del corredor de Agdam, no debe verse como tal,