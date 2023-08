El calor activarán hoy los avisos en 14 provincias españolas, con máximas de hasta 38ºC

El calor activará este jueves los avisos por altas temperaturas en 15 provincias españolas de casi la mitad este peninsular, en una jornada marcada por temperaturas altas en zonas de Baleares, Andalucía y del centro y nordeste peninsular, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, debido a las altas temperaturas estarán en aviso amarillo las provincias de Jaén, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Burgos, Albacete, Cuenca, Lérida, Navarra, Madrid, Álava, La Rioja y Gran Canaria. Así, las temperaturas alcanzarán los 38ºC en Jaén y Mallorca, mientras que los 37ºC estarán presentes en Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Lérida o La Rioja. Este jueves, en buena parte del país predominarán los cielos poco nubosos, aumentando las nubes altas. No obstante, en Galicia, Cantábrico y Levante se prevén intervalos de nubes bajas matinales. También se esperan algunos intervalos de nubes de evolución en el interior del tercio oriental, sin que se descarten tormentas secas, con baja probabilidad de algún chubasco débil en montaña. A última hora del día, un frente se irá aproximando a las costas gallegas con un probable aumento de la nubosidad en el extremo noroeste peninsular mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Hay probabilidad de calima en Melilla, en Baleares y en el sur peninsular; y no se descartan brumas o nieblas matinales en el interior de Galicia, del área cantábrica y del extremo oriental peninsular, así como nieblas costeras en el área del Estrecho y en Rías Baixas. Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y aledaños, de forma notable en el alto Ebro y descenderán en el oeste de Galicia. No se esperan grandes cambios en el resto del país. Habrá vientos alisios en Canarias y vientos del sudeste en Baleares, nordeste rolando a sur en Galicia, componente este en el área mediterránea oriental y bajo y medio Ebro. En el resto, habrá vientos flojos, con componente oeste en la vertiente atlántica y poniente en el Estrecho y Alborán.