EEUU asegura no poder verificar los comentarios atribuidos al soldado que cruzó la frontera con Corea del Norte

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado que no han podido verificar los comentarios atribuidos a Travis King, el soldado que cruzó a mediados de julio la frontera con Corea del Norte, y que supuestamente habría pedido asilo por el "maltrato" y la "discriminación" por parte del Ejército estadounidense, según las autoridades norcoreanas. "No podemos verificar los comentarios atribuidos al soldado King. Seguimos enfocados en traerle de vuelta de forma segura. Nuestra prioridad es la de traer al soldado King a su hogar, y estamos trabajando a través de todos los canales disponibles para lograrlo", ha declarado Patel durante una rueda de prensa. Este miércoles, las autoridades de Corea del Norte confirmaron que King se encuentra en el país, donde habría buscado asilo por su "resentimiento contra el maltrato inhumano y la discriminación racial" practicada por el Ejército estadounidense, así como su desilusión con la "desigual" sociedad de Estados Unidos. King cruzó la Línea de Demarcación Militar como civil un día antes de su regreso previsto a Estados Unidos, donde debía enfrentarse a medidas disciplinarias debido a su mal comportamiento durante el tiempo que estuvo desplegado en Corea del Sur, en donde llegó a estar detenido durante varios días. Hasta ahora, nada se ha sabido de King. Fuentes del Ejército de Estados Unidos habían señalado que no había indicios de que el soldado estuviera tratando de desertar y que sería retirado del servicio una vez aterrizase en suelo estadounidense.