Un tribunal suizo pide detener a Rifaat al Assad, tío del presidente sirio, por crímenes de guerra

Un tribunal de Suiza ha lanzado una orden de arresto contra Rifaat al Assad, tío del actual presidente de Siria, Bashar al Assad, por crímenes de guerra cometidos en 1982. A pesar de que la orden fue emitida hace un año, no ha sido publicada hasta este miércoles debido a que la Fiscalía suiza quería "mantenerla en secreto" para que Al Assad, de 85 años, no pudiera evadirla, según ha publicado el diario 'L'Orient-Le Jour' citando un comunicado del Tribunal Federal Criminal (TFC) de Suiza. La Fiscalía ya había pedido esta orden 2021, pero la Oficina Federal de Justicia (OFJ) consideró que Suiza no tenía competencias para ello debido a que no era un ciudadanos suizo, que no residía allí y que no había suizos entre las víctimas de la masacre de Hama (Siria) en 1982, suceso que motivó la petición. Sin embargo, el TFC alegó que, en el mismo momento en que la Fiscalía abrió una investigación contra Al Assad en 2013, este se encontraba alojado en un hotel de Ginebra, algo suficiente para el tribunal para establecer esta jurisdicción. Rifaat al Assad volvió a Siria en 2021, 37 años después de exilio tras fracasar un intento de golpe de Estado en contra el entonces presidente del país, Hafez al Assad, padre del actual mandatario. Bashar al Assad perdonó a su tío en 2021 para impedir su entrada en prisión después de que un tribunal francés emitiese una sentencia de cuatro años de cárcel en su contra por lavar dinero de fondos públicos a través de una organización criminal entre 1996 y 2016.