Toque de diana a las 6.30 y de silencio a las 23.00 horas: Así será la vida de la Princesa Leonor en la academia militar

La Princesa Leonor entrará este jueves en la Academia General del Ejército de Tierra de Zaragoza donde tendrá que compartir habitación con hasta otras doce alumnas y en la que la jornada de formación y entrenamiento militar arrancará con el pertinente toque de diana a las 6.30 horas y se dará por terminada a las 23.00 horas. La hija mayor de los Reyes, como el resto de su promoción --integrada por 612 cadetes de los que 140 son mujeres--, se alojará en una camareta compartida con otras alumnas. Estos espacios suelen acoger a entre ocho y diez alumnos, si bien tienen capacidad para hasta doce. Poseen un primer espacio de zona de estudio, con red wifi, aire acondicionado y calefacción, y en esta zona también están las taquillas o armarios, en los que la Princesa podrá guardar su uniforme así como el resto de sus pertenencias. En una segunda zona, se ubican los baños y duchas, y en una tercera, la zona de dormitorio, con las camas. TOQUE DE DIANA Y DE SILENCIO La jornada habitual en 'la General', como se conoce popularmente a la academia, se inicia a las 6.30 horas con el toque de diana, tras lo cual tiene lugar el desayuno. Las clases comienzan a las 7.45 horas, incluyendo formación teórica y formación física. A partir de las 14.00 horas, se abre el comedor. Hay varias zonas en él, según el curso de los alumnos. El de los de primero, por ejemplo, tiene capacidad para 680 comensales y el de los de segundo, para 480, aunque no suelen coincidir todos a la vez. Posee un sistema de autoservicio, con menú único para todos, que consiste en un primer y segundo platos y sí pueden elegir los postres, que incluyen lácteos y frutas. Se hacen adaptaciones, con una zona de cocina reservada, para celiacos y personas con intolerancias alimentarias. Por las tardes, los alumnos tienen actividades y horas de estudio, y también disponen de tiempo libre. La cena comienza a las 20.00 horas, hay control nocturno a las 22.30 horas y toque de silencio a las 23.00 horas, aunque se puede estudiar por la noche, bien sea en las habitaciones o en las aulas. Para su esparcimiento y descanso, los alumnos poseen un casino para cadetes, donde tienen zona de televisión, música y de cafetería. Además, una vez se produzca la jura de bandera --prevista para el 7 de octubre--, pueden salir por las tardes, aunque habitualmente no lo hacen pues el programa académico es intenso y prioritario, según han indicado responsables de este centro de formación militar. PODRÁN SALIR LOS FINES DE SEMANA A PARTIR DE LAS DOCE Los fines de semana también pueden irse, a partir de las 12.00 horas, tanto el sábado, como el domingo, en el caso de los alumnos de primer curso, si bien a partir del segundo cuatrimestre, si han aprobado el 60 por ciento de las asignaturas militares, lo pueden hacer desde el viernes, a las 14.00 horas. El horario general diario varía en caso de que los alumnos estén en un periodo de instrucción nocturna o participen en actividades que no permitan su cumplimiento. LLEGADA PREVISIBLEMENTE CON LOS REYES La entrada de la Princesa de Asturias está previsto que se produzca entre las 10.00 y las 12.00 horas y previsiblemente lo hará acompañada de sus padres, los Reyes, ya que en este primer día los nuevos cadetes tienen la posibilidad de acudir acompañados de hasta cuatro familiares. A su llegada, los responsables de la academia ofrecen a las familias la posibilidad de hacer un recorrido por las instalaciones para que conozcan dónde van a vivir sus hijos en estos años de formación militar. Se les hace una primera acogida en el salón de actos, para después ir a ver las aulas, equipadas con proyector, pantalla y pizarra tradicional; las camaretas --que poseen en tres espacios diferenciados zona de estudio y taquillas; baños y duchas; y la zona de dormitorio con las camas--; comedores; zona de casino para cadetes --espacio de ocio, con zona de bar--; e instalaciones deportivas, que incluyen piscina cubierta y diferentes pistas a cubierto y al aire libre, así como gimnasio. Por su parte, los nuevos alumnos, tras el proceso de registro como nuevos cadetes, tienen también una acogida, se encuentran con sus compañeros, conocen su sección y con quiénes compartirán la camareta y conocen, igualmente, las instalaciones. La Princesa Leonor ya tuvo ocasión de conocer las instalaciones el pasado 7 de julio, cuando acompañó a los Reyes en el acto de entrega de reales despachos y nombramientos a 382 nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.