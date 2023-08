Miércoles, 16 de agosto de 2023 (04.00 GMT)

COREA DEL NORTE EEUU

Pionyang afirma que el soldado de EEUU que cruzó la frontera ha pedido asilo en el Norte

Seúl (EFE).- Corea del Norte se encuentra "investigando" al soldado estadounidense que cruzó su frontera el mes pasado, según los medios estatales de Pionyang, que añadieron que el militar ha pedido asilo en el país tras sentirse maltratado en el Ejército de Estados Unidos. "Travis King (nombre del soldado estadounidense) ha confesado que decidió venir a la República Popular Democrática de Corea (denominación oficial del país) debido a que albergaba malestar por el tratamiento inhumano y la discriminación racial dentro del Ejército de Estados Unidos", señaló hoy en una nota la agencia estatal KCNA.

BIRMANIA AVALANCHA

Al menos 25 muertos por un corrimiento de tierra en una mina de jade en Birmania

Bangkok (EFE).- Al menos 25 personas han muerto a raíz de un corrimiento de tierra en una mina de jade en el norte de Birmania, mientras los equipos de emergencia buscan todavía a más de una decena de desaparecidos, informan este miércoles medios locales. Según los informes iniciales, alrededor de 40 empleados y un número indeterminado de mineros irregulares se encontraban el domingo trabajando en la prospección de jade cuando una enorme pared de unos 300 metros de altura y 76 metros de ancho se derrumbó, publica hoy el diario The Global New Light of Myanmar.

PARAGUAY INVESTIDURA

Peña asume la Presidencia dispuesto a consensuar y convertir a Paraguay en protagonista

Asunción (EFE).- El economista Santiago Peña, quien juró este martes como el presidente 51° de Paraguay, llamó a generar consensos en lo interno y manifestó su aspiración de convertir a su país en "protagonista en el concierto de las naciones" por cuenta de su acceso al agua, su seguridad alimentaria y suficiencia energética. Por otro lado, en coincidencia con la ceremonia de investidura, integrantes de distintas organizaciones sociales y políticas protestaron en el centro de Asunción en una manifestación, denominada "El otro 15 de agosto".

RUSIA EXPLOSIÓN

Sube a 35 la cifra de muertos por una explosión en una gasolinera de Daguestán

Moscú (EFE).- Al menos 35 personas murieron, entre ellas tres niños, y otras 80 resultaron heridas en la explosión que se produjo anoche en una gasolinera en la afueras de Majachkalá, la capital de la república rusa de Daguestán, según los últimos datos proporcionados hoy por las autoridades locales. El jefe de Daguestán, Serguéi Melikov, decretó hoy día de duelo en toda la república norcaucasiana. Según el Comité de Instrucción, el incendio que provocó la explosión de la gasolinera se originó en un taller de reparación de automóviles colindante con ella. De acuerdo con el Ministerio Interior de Daguestán, estallaron dos de los ocho depósitos de combustible de la gasolinera.

REPÚBLICA DOMINICANA EXPLOSIÓN

Se eleva a 11 el número de muertes por explosión en ciudad cercana a la capital dominicana

Santo Domingo (EFE).- Autoridades dominicanas de socorro informaron este martes que se elevó a 11 el número de personas fallecidas en la explosión y posterior incendio producidos ayer en el centro de la ciudad de San Cristóbal (sur), a unos 30 kilómetros al oeste de Santo Domingo. El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, aseguró en rueda de prensa que el número de fallecidos aumentará, porque se han encontrado partes de cuerpos calcinados, además de que hay 59 personas heridas y 10 desaparecidas.

ARGENTINA CARNE

El secretario de Agricultura de Argentina niega un cierre de exportación de carnes

Buenos Aires (EFE).- El secretario de Agricultura de Argentina, Juan José Bahillo, negó este martes que se hayan suspendido las exportaciones de carnes, poco después que desde la Aduana se informara de un cierre temporal para negociar precios domésticos con los frigoríficos. "Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes", afirmó Bahillo en su cuenta en Twitter.

COLOMBIA PAZ

Mancuso quedará en libertad cuando regrese a Colombia, pero deberá responder ante justicia

Bogotá (EFE).- El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad cuando regrese a Colombia tras haber sido designado por el Gobierno como gestor de paz, pero deberá responder por los procesos judiciales que tiene pendientes en el país, informó este martes el ministro de Justicia, Néstor Osuna. "La designación como gestor de paz sí pone a la persona en libertad (...) pero no lo libera de los compromisos judiciales. Él tiene muchos procesos en curso en Colombia que siguen su trámite", manifestó Osuna a periodistas.

UCRANIA GUERRA

Exministro de agricultura de región rusa pide asilo en Estados Unidos

Moscú (EFE).- El exministro de Agricultura de la república rusa de Komi, Denís Sharónov, ha pedido asilo en Estados Unidos, adonde huyó por miedo a la movilización, según informó el canal RTVI. Sharónov decidió exiliarse cuando empezó a recibir "señales" de que ya no era seguro permanecer en Rusia debido a su mala relación con el gobernador de Komi, en el norte de la parte europea de Rusia.

NÍGER GOLPE

Los jefes militares de la Cedeao conversarán de nuevo sobre el uso de la fuerza en Níger

Accra (EFE).- Los jefes militares de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) se reunirán esta semana por segunda vez para preparar una posible intervención militar destinada a restablecer el orden constitucional en Níger, tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio, dijeron hoy a EFE fuentes cercanas al bloque.

EEUU TRUMP

La acusación a Trump como capo mafioso en Georgia agranda la posibilidad de encarcelarlo

Washington (EFE).- Cuatro imputaciones penales acumula Donald Trump, pero hay una, la que lo acusa de capo mafioso por intentar alterar el resultado electoral de 2020 en el estado de Georgia, que complica de verdad las posibilidades del expresidente estadounidense (2017-2021) de librarse de la cárcel. Esta última acusación llegó prácticamente en la medianoche del lunes y no solo es la más fácil de demostrar, sino que no le permitiría indultarse a sí mismo de llegar de nuevo al poder tras las elecciones de 2024, en las que aspira a ser el candidato republicano que se enfrente al demócrata Joe Biden.

EEUU INCENDIOS

Asciende a 101 la cifra de fallecidos por los incendios en Maui

Washington (EFE).- La cifra de fallecidos por los incendios en la isla hawaiana de Maui es ya de 101, según confirmó el gobernador del estado, Josh Green, a la cadena CNN este martes. Poco antes, las autoridades de Maui informaron en una actualización publicada en la página web del condado que alrededor de un 32 % de la zona afectada ha sido peinada.

NICARAGUA CRISIS

Ortega continúa reprimiendo a los nicaragüenses y violando sus derechos, dice observatorio

San José (EFE).- El Gobierno que preside Daniel Ortega "continúa reprimiendo a la ciudadanía y violentando los derechos ciudadanos individuales y colectivos" de los nicaragüenses, a cinco años de la revuelta popular que estalló contra el Ejecutivo, según un informe del Observatorio de Derechos Humanos Nicaragua divulgado este martes. "A pesar de haber liberado a 222 personas presas políticas (en febrero pasado), aún mantiene a 36 en prisión y tuvo que reformar la Constitución Política del país, además de crear una nueva ley para despojar de nacionalidad a esas y otras 94 personas que considera traidores de la patria", indicó ese observatorio en el "Informe de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado nicaragüense (junio 2022 a abril 2023)".

