Los precedentes de King: los otros soldados de EEUU que desertaron a Corea del Norte

Seúl, 16 ago (EFE).- El soldado Travis King, que habría pedido asilo en Corea del Norte tras cruzar su frontera, según Pionyang, se suma al grupo reducido de militares estadounidenses que han desertado previamente al hermético país y representa el primer caso de este tipo en más de 40 años.

King, un soldado raso de segunda clase de 23 años, es el séptimo militar del país norteamericano del que se tiene constancia que haya desertado al país asiático tras la Guerra de Corea (1950-53).

Estos son los otros casos previos conocidos:

- Mayo de 1962. El soldado Larry Allen Abshier, miembro de un escuadrón de reconocimiento, cruza la frontera intercoreana hacia el Norte con 19 años.

Abshier había sido destacado en Corea del Sur el año anterior e iba a ser procesado internamente por fumar marihuana en varias ocasiones de servicio.

La de Abshier fue la primera de una serie de tres deserciones en el lapso de un año por parte de compatriotas con los que convivió y compartió fama tras participar como actores en una serie de temática bélica producidas por el régimen conocida como "Nameless Heroes".

Murió en 1983 en Pionyang de un ataque al corazón.

- Agosto de 1962. El soldado raso de primera clase James Joseph Dresnok siguió los pasos de Abshier.

Divorciado a los 21 años, había estado ocupando puestos de vigilancia en el área de seguridad conjunta de la frontera e iba a ser sometido a un consejo de guerra por falsificar la firma de su sargento para visitar a una mujer, según relató en el documental "Crossing the Line" (2006), de Daniel Gordon y Nicholas Bonner.

Compaginó su perfil de actor en metrajes dirigidos por Kim Jong-il (antiguo líder e hijo del fundador del país y amante del séptimo arte) con un trabajo como profesor de inglés, e incluso tradujo algunos escritos del mandatario norcoreano.

Dresnok se casó en el Norte con una mujer rumana con la que tuvo dos hijos, quienes confirmaron su muerte en 2016 de un ataque cardíaco.

- 1963. El cabo Jerry Wayne Parrish se encontraba patrullando en la Zona Desmilitarizada (DMZ) fronteriza cuando decidió cruzar al lado norte para desertar. Dejó atrás una nota en su rifle dedicada a su madre y prometiendo volver algún día.

No está claro por qué Parrish decidió huir a Corea del Norte, dado su impecable historial. Allí se casó con una mujer libanesa junto a la que tuvo tres hijos y llegó a ser aparentemente uno de los actores más destacados de la propaganda norcoreana.

Diferentes versiones sitúan su fallecimiento entre 1996 y 1998 debido a problemas de salud.

- Enero de 1965. El sargento Charles Robert Jenkins es posiblemente el desertor estadounidense al Norte más célebre. Cuando tenía 24 años abandonó su puesto de vigilancia y cruzó la frontera, movido por el miedo a ser movilizado para la Guerra de Vietnam.

Jenkins acabaría calificando ésta como la peor decisión de su vida. Durante su primera década en Pionyang sufrió maltratos físicos, fue obligado a enseñar inglés a los espías norcoreanos, a aparecer en sus cintas propagandísticas y a contraer matrimonio con Hitomi Soga, una japonesa secuestrada por el régimen.

En 2004, en medio de un deshielo de las relaciones entre Pionyang y Tokio, obtuvo un permiso para regresar a Japón, donde se reunió con su esposa (repatriada años antes) y posteriormente con sus dos hijas.

Jenkins vivió hasta su muerte en la ciudad natal de su mujer, Sado, donde escribió un libro sobre sus vivencias, "The Reluctant Communist: My Desertion, Court-Martial and Forty-Year Imprisonment in North Korea" (2007), y se convirtió en una celebridad.

- 1979. El soldado raso de primera clase Roy Chung era hijo de una familia de migrantes surcoreanos que llegó a EE.UU. en 1973. Desapareció en junio de 1979 cuando se encontraba destacado en la ciudad alemana de Bayreuth, entonces en Alemania Occidental, y al mes siguiente fue declarado desertor.

Dos meses después de su desaparición en Europa, la radio norcoreana anunció su deserción. El caso nunca fue investigado en profundidad, pero su familia siempre sostuvo que fue secuestrado.

Según informaciones difundidas por el documentalista Bonner, Chung murió por causas naturales en 2004.

- Agosto de 1982. El soldado de infantería Joseph T. White huye a un puesto de guardia norcoreano en Kaesong, cerca de la frontera, llevando consigo documentos militares robados.

El régimen nunca dejó que representantes del Comando de Naciones Unidas hablaran con White para esclarecer las razones de su huida, pero publicaron un vídeo del estadounidense criticando duramente a Washington y su despliegue de tropas en Corea del Sur.

Según una carta recibida por sus padres en 1985, White murió ese año a los 23 años, ahogado en un río mientras nadaba con amigos. EFE

