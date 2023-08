Las fuerzas rusas informan del derribo de un dron ucraniano en Crimea

Los sistemas de defensa antiaérea de Rusia han destruido un dron que supuestamente intentaba perpetrar un "ataque terrorista" en la península de Crimea, ha informado este miércoles el Ministerio de Defensa ruso. El incidente, atribuido al "régimen de Kiev", tuvo lugar en torno a las 13.00 (hora local), según la agencia Interfax. El Gobierno de Rusia no ha dado más detalles sobre el potencial objetivo, si bien no consta que el presunto ataque haya provocado daños personales o materiales de consideración. Las autoridades ucranianas no suelen dar informaciones sobre sus ofensivas sobre la península de Crimea, controlada por Rusia desde el año 2014. Sin embargo, ya se habrían realizado varios ataques en la zona, incluidos varios contra el puente de Kerch, la simbólica infraestructura que conecta con la Federación Rusa.