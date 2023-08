La OTAN matiza que Ucrania decidirá cómo negociar con Rusia tras sugerir la cesión de territorios ocupados

Stian Jenssen, jefe de gabinete del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha matizado este miércoles sus palabras sobre la posible cesión de territorio a Rusia por parte de Ucrania como parte de la negociación para su ingreso en la organización militar, asegurando que sus declaraciones fueron "erróneas" y que Kiev decidirá los términos de una futura negociación. "Mi declaración formaba parte de un debate más amplio sobre posibles escenarios futuros en Ucrania, y no debería haberlo dicho así. Fue un error", ha matizado en declaraciones al diario noruego 'VG', dando así marcha atrás a las declaraciones vertidas en un foro de debate celebrado en Noruega. En todo caso, Jenssen ha insistido en que dejó claro que la situación militar en el terreno sería "central" para cualquier resolución del conflicto y que, en ese sentido, la OTAN debe seguir respaldando militarmente a Kiev para mejorar su mano en unas eventuales conversaciones. El estrecho colaborador de Stoltenberg ha subrayado que Ucrania será quien valore los términos para entrar en las negociaciones, que, de todas formas, ve lejanas porque Rusia "no ha dado señales de acabar su guerra de agresión". Además, ha defendido ofrecer garantías de seguridad a Ucrania para evitar futuras agresiones, insistiendo en que hay que frenar el "patrón agresivo" de Rusia. "Estamos interesados en garantizar que esto no vuelva a ocurrir el día que termine la guerra, independientemente de cómo termine. Ucrania tiene que obtener garantías de seguridad creíbles que aseguren su futuro", ha recalcado. REACCIÓN DE UCRANIA Y RUSIA De esta forma, el jefe de gabinete de Stoltenberg ha querido retractarse de unas declaraciones que han levantado polvo en Ucrania, después de que el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, cargara contra el planteamiento de la oficina del jefe político de la OTAN y dijera que legitima al régimen de Vladimir Putin. "Es ridículo. Eso significa elegir deliberadamente la derrota de la democracia, alentar a un criminal global, preservar el régimen ruso, destruir el derecho internacional y dejar la guerra a otras generaciones", ha criticado en un duro mensaje en redes sociales. Podoliak ha rechazado que Ucrania ceda parte de su territorio como parte de su ingreso en la OTAN, insistiendo en que sería promover una "paz mala" que generaría una "división de Europa" incluso en el paraguas de las OTAN. "¿Por qué proponer el escenario de una congelación, tan deseado por Rusia, en lugar de acelerar el suministro de armas? No hay que alentar a los asesinos con indulgencias atroces", se ha preguntado el asesor de seguridad del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Por su lado, el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dimitri Medveded, se ha hecho eco de las palabras y ha señalado que resulta "interesante", pero que "todos los territorios" de Ucrania "son muy discutibles". Así, ha subrayado que Ucrania tendría que renunciar también a su propia capital, Kiev, afirmando que fue capital del primer Estado eslavo en el siglo IX, que incluía actuales territorios ucranianos, bielorrusos y rusos y que ahora el régimen de Putin reivindica para negar la existencia de Ucrania y justificar la invasión del país vecino.