José Luis Mendilibar: "Nos ha faltado el acierto para meter el segundo"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, destacó el gran partido de su equipo y la capacidad de competir contra un equipo como el Manchester City, a pesar de caer este miércoles en la final de la Supercopa de Europa, donde les faltó "acierto" para meter el segundo, con muy buenas ocasiones para ganar el título. "El plan contra un equipo como el City es muy complicado. A mí me gustaría estar más tiempo en campo contrario, pero ellos te obligan y te tienen metido en tu área. Les hemos hecho daño, hemos creado peligro, hemos tenido la posibilidad de meter el segundo gol, con el 1-1 hemos tenido también la opción de hacer el segundo y tampoco hemos tenido acierto, pero creo que hemos hecho un buen partido", dijo en rueda de prensa. El Sevilla empezó marcando y en el inicio del segundo tiempo pudo meter el segundo. "Nos ha faltado el acierto para meter el segundo, porque ellos sabes casi seguro que te van a meter uno por lo menos. Los jugadores para estos partidos cambian la mentalidad, se creen importantes, se creen buenos y corren más que otros partidos, porque es la competición, un rival muy fuerte", afirmó. "Normalmente a un buen equipo no es fácil ganarle, nosotros somos un buen equipo y les va la marcha. Aunque de siete solo haya ganado una, las veces que ha perdido ha sido haciendo daño, creando peligro, siendo fuertes. Lo importante de hoy es que hemos competido muy bien contra un gran equipo. Ahora mi trabajo es mantener esa mentalidad para el resto de los partidos, competir como hoy el resto de partidos, que no es tan fácil", añadió. Por otro lado, Mendilibar volvió a ser contundente en su crítica hacia un mercado abierto con la competición ya en marcha, y con la posibilidad de perder a dos jugadores importantes como Bono y Acuña. "Es incertidumbre hasta el uno de septiembre, no lo entiendo, ya lo he dicho. No sabemos con qué gente nos vamos a quedar", apuntó. "Es muy difícil que se vayan a quedar, me están tocando las narices de todos lados y al final lo normal es que se vayan. Ofrecen miseria al club y hablan con los jugadores", añadió. Además, el técnico del Sevilla, al ser preguntado por el enfado de Lamela al ser sustituido, dejó caer que Suso no quiso tirar un penalti en la tanda cuando su entrada fue con esa intención. "Me equivoco yo al quitarle porque si se hubiera quedado hasta el final, hubiese sido uno de los que hubiese tirado penalti. Pensaba que el que entraba en el partido también podía tirar el penalti, no ha sido así y me he equivocado. No digo más", terminó.