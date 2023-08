Eugenia Martínez de Irujo desvela cómo está llevando Genoveva Casanova su recuperación

Hace tan solo unas semanas, conocíamos la noticia de que Genoveva Casanova había estado ocho días ingresada en un hospital madrileño tras sufrir un tromboembolismo pulmonar que le causó un infarto pulmonar, un derrame y un daño en uno de los ventrículos del corazón y que, de no haber sido pillada a tiempo podría haberle incluso provocado la muerte. Ella misma lo confirmaba días después, mostrándose más recuperada y agradeciendo el cariño recibido y confesando su alegría por poder contarlo: "No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más". La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo sigue en proceso de recuperación, así lo contaba a sus seguidores de Instagram hace unos días, compartiendo un vídeo de un plato que había cocinado: "¡Por fin he podido volver a cocinar! ¡Y lo mejor de todo es ver la cara de mi amiga cuando probó mi plato!". El equipo de Europa Press ha podido hablar con Eugenia Martínez de Irujo, quien ha asegurado que su excuñada encuentra "bien" en estos momentos. La aristócrata ha acudido junto a Narcís Rebollo al concierto de Rosario en Sotogrande, pero no ha querido desvelar detalles de cómo está siendo su verano.