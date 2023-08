Elena Tablada rompe su silencio sobre su guerra con Javier Ungría: "Estoy preparada para lo que venga"

Mientras sus hijas Ella y Camila disfrutaban del periodo vacacional que les corresponde con sus respectivos padres, David Bisbal y Javier Ungría -al que hemos visto de lo más tierno con la pequeña de tres años en Ibiza- Elena Tablada ha aprovechado para escaparse con amigos a Miami, donde ha encontrado su refugio y donde ha recargado pilas de cara a los intensos meses que le esperan por delante. Y es que será en diciembre cuando la diseñadora se vea las caras en los tribunales con su exmarido. Un divorcio complicado en el que las tensiones no dejan de aumentar por sus diferentes pretensiones. Y es que mientras Ungría intentará conseguir la custodia compartida, Elena luchará porque sus hijas continúen unidas, además de por no perder el nivel de vida al que está acostumbrada. Para ello, y como ha reconocido, contrató a un detective privado tras su ruptura con el empresario. Y el motivo no sería demostrar las presuntas infidelidades de la que fue su pareja durante 7 años -deslealtades que él niega rotundamente- sino cuestiones económicas de cara al juicio de su separación. Un asunto sobre el que se ha pronunciado a su llegada a Madrid para reencontrarse con sus hijas después de 15 días sin verlas. Confirmando que le puso un detective a su exmarido, Elena se ha limitado a explicar que "son cosas que hay que hacer a veces por nuestros hijos", dejando en el aire a qué se refiere con esta enigmática afirmación. Hablando de enigmas, tampoco hemos dejado pasar la oportunidad de preguntar a la diseñadora por la misteriosa reflexión que compartió en redes sociales hace unos días: "La cuenta atrás tiene sus cosas buenísimas y sus cositas malas* Las malas? Las iremos viendo en su adecuado momento* Sin meterle sentimiento antes del preciso momento (si es que llega). Las buenísimas? Que se acaban las distancias con los lazos de mi vida" escribía, acompañando su publicación de corazones y de un emoticono de una mujer con dos niñas, que sin duda representan a ella y a sus pequeñas. "Cuando se acaban las vacaciones pues claro... aunque esos son los menos" ha asegurado sin entrar en detalles. Lo importante, volver a estar con Ella y con Camila tras dos semanas en las que, como confiesa, las ha extrañado "muchísimo". "Pero ya las veo" ha añadido, revelando que este verano ambas "han pegado un estirón" y un "cambio increíble". "Están muy lindas y muy grandes" presume. Sobre su juicio pendiente con Javier, discreción absoluta aunque, deja claro, está preparándose para la batalla y, no lo dudemos, prepara para cualquier cosa: "Cogiendo fuerzas para lo que venga".