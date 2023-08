El turismo internacional en Madrid crece en el puente de La Paloma, impulsado por visitantes de EEUU y Latinoamérica

La delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha indicado este miércoles que el turismo internacional en la ciudad de Madrid ha crecido durante el puente de La Paloma, impulsado sobre todo por los turistas de Estados Unidos y de Latinoamérica. Así lo ha explicado a los medios de comunicación tras visitar el nuevo Hotel Montera Madrid, de Curio Collection by Hilton, que, sin tener aún datos oficiales, ha destacado que las previsiones de los directores hoteleros de la capital son "mejores de las que tenían". "Esto nos dice que tenemos que seguir apostando por esa desestacionalización, la calidad y porque Madrid siga siendo una ciudad de vida y muy atractiva para el turista internacional. Por ejemplo, por la actividad cultural que tenemos con los Veranos de la Villa", ha apuntado. Maíllo ha admitido que el balance de este puente "no va a ser como el año anterior porque fue después de la pandemia, con una subida muy grande". No obstante, ha recalcado que "quieren consolidar la tendencia creciente del turismo que está recibiendo la ciudad". "El turismo asiático se va recuperando en la capital y lo más importante es que vemos que Madrid ya no es una ciudad cerrada en vacaciones, sino que es un destino vacacional y un destino urbano tan importante como otros destinos de Europa", ha subrayado la delegada. SE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS DE LOS HOTELEROS Preguntada por el balance de este verano, Maíllo ha señalado que "está superando las expectativas de los directores hoteleros" y ha recordado que hay que tener en cuenta las reservas de última hora, "muy habitual en Madrid". "Es el nuevo modelo turístico que tenemos. La gente reserva con menos tiempo, pero lo importante es que al final el turista sigue viniendo y siempre felicitan la atención hotelera. Tenemos que estar muy contentos de la gran inversión que se está haciendo", ha concluido.