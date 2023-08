El presidente de Paraguay llama a acelerar el desarrollo económico del país en su primer día de Gobierno

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha señalado que el país está en una situación en la que se puede acelerar la recuperación económica y, por este motivo, ha hecho un llamamiento a que se avance en el desarrollo del país y que se produzca "un gran salto" en términos de crecimiento. El mandatario paraguayo ha querido compartir su primer día de Gobierno con la comunidad empresarial. Durante este encuentro, ha puesto en valor las oportunidades para fomentar este crecimiento económico con el objetivo de que un país "tan rico" como Paraguay vuelva a ser "una gran potencia". "Creo que hoy estamos ante una oportunidad única que, como nuevo presidente, me toca liderar. Es el momento de un crecimiento gradual que desemboque en un gran salto para la economía, y no en un quiebre", ha defendido. Así, Peña ha resaltado la estabilidad económica y monetaria que está "consolidada" en Paraguay y que permite al país proyectarse al exterior como un ejemplo de territorio que cuida sus finanzas públicas. "Esto es un activo tremendo porque nuestros cimientos están sobre una roca. Ahora tenemos que construir las paredes para el desarrollo y que los paraguayos puedan sentir realmente ese progreso y bienestar, en cada uno de los sectores económicos", ha defendido. Además, el presidente ha resaltado que Paraguay tiene un problema de bonanza, al ser un territorio "demasiado rico" en aquello que el mundo necesita, al mismo tiempo que cuenta con una población joven que está "deseosa de aprender" y otros sectores más allá de la agricultura que son una oportunidad de desarrollo. "Nosotros debemos de ser los primeros en convencernos de nuestro potencial y de que nos espera un destino de grandeza. Este convencimiento mío personal no es simplemente una cuestión romántica, sino que tiene un sólido fundamento económico y social", ha asegurado Peña, que anteriormente ha ejercido como ministro de Hacienda. FUERZA INTERNACIONAL El nuevo Gobierno de Paraguay también tiene ante sí el reto de potenciar el rol estratégico del país en la región de Sudamérica. Uno de los ejes claves para convertirse en un territorio clave es el desarrollo de las hidrovías, fundamentales para garantizar el comercio marítimo en la región. Asimismo, ante el desafío de alimentar a la población mundial, el presidente ha defendido que no existe otra región en el mundo como Sudamérica que sea capaz de producir alimentos para su población y alimentar a otras áreas del mundo. "Eso nos ubica en una posición estratégica envidiable", ha apuntado. Respecto a los países vecinos, Peña ha animado a aprovechar la cercanía con Brasil, la octava economía más grande del mundo, y que es su mayor socio comercial. Esta proximidad, según ha explicado, "no se debe ver" como un impedimento para el desarrollo de Paraguay. Más allá del gigante brasileño, el Gobierno de Paraguay es defensor de una mayor integración económica de los socios del Mercosur, a pesar de las dificultades que atraviesa Argentina, aprovechando la localización geográfica "clave".