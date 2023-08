Belarra defiende la amnistía a independentistas como pide Junts y reclama al PSOE que lo considere seriamente

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que la amnistía a los dirigentes independentistas por el 'procés', medida exigida por Junts de cara a apoyar un Gobierno progresista, es el "camino" para terminar con la judicialización del conflicto catalán y demanda al PSOE que considere con seriedad su aplicación. "Si la amnistía es una demanda clave de los partidos independentistas catalanes, debe ser considerada con seriedad y rigor. Sin duda sería el camino para terminar con una judicialización del conflicto que va mucho más allá de los líderes más visibles y afecta a alcaldes, activistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie", ha trasladado en un artículo en 'Canal Red'. A su juicio solo "mirando los problemas de frente y abordándolos de verdad" permitirá que el bloque democrático recupere las posiciones perdidas en las elecciones del 23J. AVANZAR EN UN HORIZONTE REPUBLICANO "Es hora de mostrar voluntad de afianzar la mayoría plurinacional que ha sido la condición de posibilidad de todos los avances. Es hora de hacer avanzar en un horizonte republicano que es un nexo básico de unión de una mayoría diversa pero democrática", ha disertado. En esta tribuna, Belarra ha advertido de que el gran alivio de las elecciones del 23J no debería impedir ver que el resultado de esos comicios es una "prórroga en la que el bloque democrático tiene que dejarse la piel", pues hoy es "más difícil armar una mayoría plurinacional y democrática". SÁNCHEZ Y DÍAZ TIENEN TAREA POR DELANTE "Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tienen una tarea clave por delante. Convencer, no imponer. Seducir sin obligar a claudicar. Esta vez creo que no será posible el maquillaje, ni posponer indefinidamente la resolución del conflicto catalán, que no es sino la expresión más evidente de la plurinacionalidad no reconocida, ni atendida de nuestro país", ha relatado la también ministra de Derechos Sociales en funciones. También ha reflexionado de cara a la votación de mañana para elegir la Mesa del Congreso que varias opciones están abiertas y que el "PNV está jugando sus cartas" como sólo esta formación "sabe hacerlo", para añadir que "no es descartable que ocupe un puesto destacado" en este órgano parlamentario con un voto que sería "decisivo" para decantar la balanza hacia el bloque de derechas o el progresista. En consecuencia, ha afirmado que es "el momento de que el PSOE, un partido que ha generado muchas desconfianzas entre los socios, especialmente al final de la pasada legislatura, comprenda que en política el respeto y la consideración de la demandas de los interlocutores legítimos, democráticamente elegidos en las urnas, es fundamental". "Siempre, quienes lideran son quienes tienen la máxima responsabilidad", ha ahondado. DÍAZ APUESTA POR LA SOLUCIÓN EN CATALUÑA CON "MÁS DEMOCRACIA" La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha marcado como prioridad durante su intervención en la reunión del grupo parlamentario que solucionar el conflicto catalán con más democracia es una de las prioridades de la legislatura, aunque no ha mencionado la cuestión de la amnistía. A su vez, ha manifestado que negocia al "máximo nivel" con Junts para tratar de conseguir su respaldo y se ha mostrado optimista de cara a conseguir una mayoría progresista para la Mesa del Congreso como para revalidar el Ejecutivo de coalición. Mientras, la dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, ha sostenido preguntada por la petición de amnistía de Junts que en política se tiene que "poder hablar de todo", pero que "ahora no es el momento" y sí de dialogar con discreción de cara a consensuar la Mesa del Congreso y la investidura. Por otro lado, el dirigente de IU Carlos Sánchez Mato ha afirmado que "es hora de apostar por una amnistía a las miles de víctimas de la persecución penal del Procés que ayude a desbloquear el futuro de un estado plurinacional y a construir una convivencia más fraterna". Al respecto, manifestaba estar "muy de acuerdo con el sentido común" del diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, que en un artículo publicado en 'eldiario.es' postulaba que la amnistía es "plenamente constitucional" y junto a otras posibles vías "son clave para articular una mayoría de investidura y de gobierno progresista y plurinacional". IGLESIAS: PSOE PUEDE QUERER GOBERNAR EN SOLITARIO "CASI GRATIS" Por otro lado, el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha indicado en un artículo en la revista 'CTXT' que es también favorable a la amnistía pero cree que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no la va a aceptar ni tampoco la opción de un referéndum de autodeterminación. También ha trasladado en esa tribuna la hipótesis, a modo de "paradoja" en la izquierda, que "podría ocurrir que en el PSOE acabaran decidiendo que un Gobierno en solitario les va mejor que uno de coalición, por mucho que Yolanda Díaz y los ministros que nombrara les resulten mucho más cómodos que Podemos", una vez que las formaciones de izquierda ya han mostrado con más o menos intensidad que le darán su apoyo para evitar un Ejecutivo de derechas. Es más, prosigue como hipótesis que si Sánchez lograra convencer a Junts o a Coalición Canaria, "sabe que jamás Yolanda Díaz comprometería su investidura aunque se quedara fuera del Gobierno". "Ni ella, ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, ni el BNG ni el PNV negarían a Sánchez el sí a la mesa y a la investidura aunque el líder del PSOE les presente el más desagradable plato de lentejas. Los socios no pueden reconocer esto, pero yo sí lo puedo decir y ustedes saben que digo la pura verdad. Sánchez sabe que si logra un acuerdo con Puigdemont, la investidura le sale casi gratis. Cualquier cosa es preferible al fascismo, pensamos en las izquierdas", ha disertado Iglesias.