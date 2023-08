Álvaro (ERC) dice que el nombre de Armengol para presidir el Congreso es "mejor que muchos otros"

El número tres de ERC en las elecciones generales, Frances-Marc Álvaro, ha dicho que el nombre de la expresidenta de Baleares Francina Armengol para presidir el Congreso de los Diputados es "mejor que muchos otros". "A priori tiene una sensibilidad para ciertas cosas, pero tenemos que ver también qué margen tendría una vez llegase a ejercer este papel", ha añadido en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Ha pedido evitar "cuestiones un poco melodramáticas" sobre una posible unidad de acción entre ERC y Junts en la Cámara Baja y ha definido como esencial la colaboración entre partidos independentistas y algunos que no lo son en cosas de interés para todos los ciudadanos, textualmente. "Si a esto se le puede decir unidad o no se le puede decir unidad, no sacralizaría la palabra", ha subrayado, y ha insistido --en sus palabras-- en trabajar juntas el máximo de fuerzas políticas que comparten algunas ideas. Álvaro también ha enmarcado el descarrilamiento del tren Talgo en Sitges (Barcelona), que ha provocado afectaciones en seis líneas de Larga y Media distancia, en el "déficit" de Rodalies.