Zenet ataca el gesto reivindicativo de Amaral: "Creo que ha llegado un poco tarde"

En el festival Sonorama, la cantante Amaral dio un discurso reivindicativo seguido de un acto simbólico al mostrar su pecho mientras interpretaba su canción "Revolución". Mencionó a diversas figuras femeninas en su discurso en defensa de la libertad y la dignidad. Aunque generó tanto aplausos como críticas en redes sociales y medios de comunicación, su mensaje ha dejado huella. Multitud de artistas han querido dar su opinión respecto al tema, tal y como lo ha hecho Zenet para el equipo de Europa Press: "Creo que Amaral ha llegado un poco tarde". Defiende que es algo de lo que ya se ha hablado anteriormente: "Lo de enseñar los pechos me parece que ya hemos tenido nuestra, vamos, que hemos vivido una serie de capítulos muy interesantes". Por otra parte, asegura que es consciente de que se ha formado un revuelo por algo que en hombres está completamente normalizado: "Los chicos podemos quitarnos la camisa encima del escenario y no pasa nada y las chicas en cambio se lo quitan y sí pasa algo. Yo creo que está muy bien reivindicarlo y hemos tenido mucho de eso". No pierde la ocasión en recordar que cada artista puede expresar y reivindicar lo que le parezca: "Que cada uno reivindique lo que quiera. Lo que sí es cierto, a niveles generales, es que los que tenemos una voz podemos utilizar esa voz para hablar de ciertas cosas y que la gente lo entienda. Yo creo que forma parte también de la expresión de un artista, y me refiero a cualquier tipo". Finalmente, Zenet se posiciona en contra de las últimas afirmaciones de Bertín Osborne sobre la mentira en la televisión, la música y el vino: "Fíjate, yo podría decir exactamente lo contrario de Bertín, es decir, no hay nadie que diga más la verdad que un borracho, como pilles a uno en televisión que quiera decirlo todo te levanta la verdad y a más de uno se le caen los pantalones y el arte yo creo que cuanto más honesto, es más arte".