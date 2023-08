Two Yupa habla sobre la condena para Daniel Sancho en Tailandia: "Pena de muerte seguro"

Two Yupa, la tailandesa que saltó a la fama tras relacionarla con Rappel, ha comentado su opinión del caso del español Daniel Sancho, involucrado en un impactante asesinato en Tailandia. En sus declaraciones para Europa Press, la joven menciona que, aunque la pena de muerte es una posibilidad debido al código penal tailandés, cree que la condena podría ser menor debido a la colaboración del cocinero con la policía en la investigación. Yupa ha expresado: "Pena de muerte seguro porque está dentro del código penal máximo en Tailandia, pero él está colaborando, está confirmando que lo ha hecho, entonces tenemos que ver los grados y ver si reconoce los hechos qué pasaría". La joven ha enfatizado la importancia de evaluar las circunstancias y la cooperación de Sancho para determinar la sentencia. A pesar de que Yupa tiene conexiones familiares con la policía, menciona que no puede revelar más detalles. Sin embargo, Yupa ha compartido su opinión sobre el estado de Sancho en prisión. Aunque está en la enfermería de la cárcel, Yupa ha explicado que no cree que se encuentre bien del todo: "Estupendamente no creo, no es plato de gusto de nadie, pero allí le van a cuidar bien entre comillas porque está dentro de la enfermería, por ahora no lo están mezclando con ningún preso, con lo cual al estar con cuatro o cinco personas está más tranquilo dentro de lo que cabe". El caso de Daniel Sancho sigue siendo objeto de atención tanto en Tailandia como a nivel internacional, y la rueda de prensa que ha tenido lugar hoy ha marcado un antes y un después en el asunto.