Taiwán no detecta aún respuesta militar china por las escalas de su vicepresidente en EEUU

Pekín, 15 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa taiwanés afirmó hoy que no ha detectado hasta el momento maniobras por parte de China después de que Pekín condenara las escalas en Estados Unidos del vicepresidente de Taiwán, William Lai, durante su viaje a Paraguay.

Lai realizó una escala el sábado en Nueva York antes de llegar a Paraguay -uno de los 13 países que mantienen lazos oficiales con Taiwán- para asistir a la investidura de Santiago Peña como presidente, y el miércoles hará una parada en San Francisco antes de regresar a Taipéi.

China ha condenado las paradas de Lai y ha advertido de "medidas contundentes para salvaguardar su soberanía e integridad territorial".

El portavoz del Ministerio de Defensa taiwanés Sun Li-fang señaló hoy que "hasta el momento no se ha detectado ninguna maniobra o ejercicios a gran escala por parte del Ejército chino".

"Pero esto no significa que vayamos a bajar la guardia o nuestra determinación de estar preparados para el conflicto. Nuestra responsabilidad es rastrear cualquier actividad por parte de China cerca de Taiwán. Defendemos el principio de 'no temer al enemigo y no provocar'", señaló Sun, recoge la prensa local.

La prensa taiwanesa asegura que la visita de Lai es de perfil bajo, aunque el Gobierno de la isla ha reconocido la posibilidad de que China realice maniobras cerca de Taiwán esta semana "utilizando la escala como pretexto".

Según Taipéi, Pekín buscaría "intimidar a los votantes antes de las elecciones presidenciales del próximo año", a las que Lai se presenta como candidato.

En abril, China realizó tres días de ejercicios militares después de que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, se reuniera con el jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en California, a su regreso de un viaje a Guatemala y Belice.

La cartera castrense taiwanesa solo ha denunciado hasta el martes por la mañana el ingreso de cinco aviones de combate chinos en la zona de identificación aérea (ADIZ) de la isla.

Las tensiones entre Taipéi y Pekín, constantes desde la llegada al poder de Tsai en 2016, se recrudecieron el verano pasado a cuenta de la visita de la entonces presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, fuertemente protestada por las autoridades chinas.

Los aviones del Ejército chino traspasan constantemente la mediana del Estrecho de Taiwán desde aquel viaje, que enfureció a Pekín.

China reclama la soberanía de Taiwán, un territorio que considera una "provincia rebelde" desde que en 1949 los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí tras perder la guerra contra el ejército comunista.

La isla autogobernada es uno de los principales motivos de fricción entre China y EE. UU., ya que el país norteamericano es el principal proveedor de armas de Taiwán y lo defendería en caso de conflicto. EFE

jco/gbm/pi