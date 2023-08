Susana Uribarri brilla en la Gala Starlite junto a su hija Carlota y Julio Iglesias Jr.

Una vez más, Marbella ha sido el escenario para la destacada Gala Starlite, una de las principales reuniones benéficas de nuestro país. Con Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán al frente, han sido numerosas las personalidades del mundo del espectáculo que desfilaron el pasado domingo por la alfombra roja. Entre ellos pudimos ver a Susana Uribarri, en compañía de su hija Carlota y de su gran amigo Julio Iglesias Jr. La representante de los famosos apostó de nuevo por un espectacular diseño de Alejandro de Miguel en azul cielo, compuesto por una blusa de media manga y una falda estampada con detalles en dorado. Por su parte, su hija Carlota optó por un look completo de Lady Pipa, con un mono asimétrico de manga larga en un tono azul eléctrico y un destacado bolso de color coral. Además, Susana no dudó en contarnos lo feliz e ilusionado que se encuentra Julio Iglesias Jr. con su nueva relación. También nos habló de su íntima amiga, Ana Obregón, y es que ella fue una de las primeras personas en conocer a su nieta Ana Sandra. Nos contó que actualmente la presentadora se encuentra en Madrid, pero no descarta que finalice su verano de nuevo en Palma de Mallorca