Previa del Manchester City - Sevilla

Manchester City y Sevilla, campeones de la Champions y la Europa League, se enfrentan este miércoles en la final de la Supercopa de Europa, encuentro que coronará al nuevo 'Supercampeón' continental y al que los ingleses amenazan con su poderosa plantilla y fútbol total, aunque con bajas sensibles, mientras que los hispalenses, que ya cuentan con este trofeo en su palmarés, llegan de 'tapados' y guiados por su fe y perseverancia para sorprender de nuevo. Después del inicio de la mayoría de ligas nacionales el pasado fin de semana, el curso continental también echa a andar con el primer título europeo del curso. Como viene siendo habitual cada verano, los proclamados campeones de la Liga de Campeones y la Liga Europa se ven las caras para inaugurar las competiciones UEFA de la manera más exigente, aunque con un trofeo rodeado de un aura algo descafeinada, dada su proximidad a la pretemporada, con los equipos poco rodados y pendientes del mercado. Sin embargo, no deja de ser un título y, por lo tanto, una gran oportunidad de engrosar el palmarés y llenar la mochila de confianza de cara al inicio del curso. Será la primera vez que el Manchester City dispute la Supercopa de Europa, después de estrenarse como campeón de Europa el pasado mes de junio, imponiéndose (1-0) al Inter de Milán en la final de Estambul. El equipo inglés, con Pep Guardiola en el banquillo desde hace siete años, logró su gran propósito continental, que tanto se le resistía, pese a su condición de 'todopoderoso' con una amplia y versátil plantilla. Esas serán sus grandes bazas este miércoles, capaces de generar múltiples opciones sobre el campo, siempre con el peligro de Haaland como principal amenaza. El gigante noruego ya hizo un doblete en la victoria (0-3) ante el Burnley en la primera jornada de la Premier. Un estreno doméstico inmejorable, después del primer batacazo en la final de la Community Shield, en la que cayó en los penaltis frente al Arsenal. Aunque el triunfo liguero tuvo un coste para los de Guardiola, ya que Kevin de Bruyne, pieza imprescindible en la creación 'citizen', tuvo que marcharse lesionado y estará fuera cuatro meses. Pero el técnico catalán deberá experimentar algo más, después de que Bernardo Silva y Rúben Dias tampoco hayan entrado en la lista. Otras dos ausencias que asegurarían la presencia de inicio de los flamantes fichajes Kovacic y Gvardiol. Rodri Hernández y Foden acompañarían al croata en el centro del campo, con un temible ataque formado presumiblemente por Grealish, Julián Álvarez y Haaland. Un once muy poderoso al que deberá hacer frente un Sevilla que, sobre el papel, no es el favorito para levantar el trofeo. Pero la historia y la trayectoria del club más laureado de la Liga Europa también jugarán su papel, un equipo que se ha levantando en innumerables ocasiones y este miércoles podrá demostrar de nuevo que es un grande continental. La preparación del Sevilla ha sido positiva y productiva pretemporada del Sevilla, con más del doble de partidos que jugó el City, por lo que llegará más rodado. Pero el duelo ante los ingleses será el primer examen exigente, al que llegan con esa condición de modesto que, sin embargo, les ha dado buenos resultados en el pasado. De hecho, Mendilibar se hizo cargo del banquillo hispalense con el objetivo de salvar la categoría, y finalmente coronó al Sevilla como campeón de la Europa League por séptima vez. Y lo hicieron dejando en el camino a Manchester United, Juventus y la Roma, en la final que se adjudicaron en los penaltis. ' Mendi' tendrá también sus bajas en Grecia, sobre todo la de Fernando Reges por una indisposición, además de las de Marcao y Nianzou en defensa. Esta ausencia de última hora por una gastroenteritis confirmaría la presencia de Jordán junto a Rakitic, aunque podría tener su oportunidad el recién fichaje Söw. A pesar de esto, Mendilibar, que afronta su segunda final en poco más de dos meses, podrá alinear un equipo ambicioso, muy parecido al que levantó la Europa League y que pretenderá emular al Sevilla que en 2006 se hizo con su primera y única Supercopa de Europa. Fue entonces cuando se impuso 3-0 al Barça de Rijkaard, Ronaldinho, Eto'o y Messi. Desde entonces, seis finales de Supercopa continentales perdidas (2007, 2014, 2015, 2016 y 2020), incapaces de sobreponerse al cartel de favorito de sus rivales. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic, Foden; Grealish, Julián Álvarez y Haaland. SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Jordán, Rakitic, Ocampos, Suso, Óliver Torres; En-Nesyri. --ÁRBITRO: François Letexier (FRA). --ESTADIO: Georgios Karaiskakis. --HORA: 21.00/Movistar+.