Previa del Australia - Inglaterra

Australia e Inglaterra buscarán este miércoles (12.00 hora peninsular/La 1) avanzar a la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde ya espera una España lanzada, un partido para el que las locales harán valer su condición de anfitrionas, alentadas por un estadio repleto, ante un combinado inglés, actual campeón de Europa, que es favorito y cuenta con más experiencia en estas rondas, aunque todavía no ha desplegado su mejor fútbol. Después de que España hiciera historia sellando un histórico billete a la final de la Copa del Mundo, queda por resolver cuál será su rival por conquistar el ansiado trofeo. Y se lo disputarán la anfitriona Australia, que cierra el 'top 10' del ranking FIFA, y una Inglaterra que no ha sido convincente durante el torneo, pese a acudir como campeona de Europa y contar con una de las plantillas más completas. En el caso de las oceánicas, llegan al importante duelo impulsadas, no solo por estadios repletos de aficionados locales, sino también por su rendimiento deportivo. Se clasificó a octavos goleando (0-4) a Canadá, campeona olímpica; en el primer cruce se deshizo (2-0) con solvencia de la selección danesa; y en cuartos de final necesitó de la tanda de penaltis más larga en la historia del torneo para echar a Francia, una de las candidatas. Así, las 'Matildas' quieren defender su condición de 'sorpresa' en estas semifinales, ya que nunca han alcanzado esta fase en una Copa del Mundo. Todo lo contrario que sus rivales, que ya pisaron esta ronda en las ediciones de Canadá 2015 y Francia 2019. Aunque su recuerdo no es bueno, ya que Inglaterra cayó derrotada por 2-1 en ambas ocasiones. Además, en el último enfrentamiento entre ambas selecciones, un amistoso el pasado mes de abril, Australia vencieron (0-2) para romper la racha de 30 partidos sin perder que ostentaban las de Sarina Wiegman. Las inglesas se han impuesto en dos de los últimos cuatro duelos directos, aunque ninguno en un gran torneo. Australia también posee como gran baza su fortaleza y solidez defensiva, con cuatro porterías a cero en este Mundial -único equipo con estos datos entre los que son semifinalistas-, tres de ellas, las más recientes, de manera consecutiva. Un modelo férreo que tendrá enfrente a un combinado inglés que ha convertido 11 tantos en el torneo, con un 1-6 a China como gran goleada. Las de Wiegman, única seleccionadora mujer de los cuatro equipos semifinalistas y que quiere certificar su cuarta final de un gran torneo consecutiva, pretenderán evitar que las australianas tengan la opción de convertirse en las primeras anfitrionas en ganar el Mundial. Para ello, deberán confirmar su primera final en una Copa del Mundo, tras esos dos intentos fallidos. Un premio que se antoja más complicado de lo que podría parecer, a priori, para las cuartas clasificadas del ranking FIFA, invictas hasta ahora en el torneo. Y es que su juego no ha sido lo lúcido que sí lo fue en la pasada Eurocopa, en la que se coronaron, lejos de la superioridad que se presuponía. Sin un estilo tan reconocible y lejos de su versión más contundente, las 'Lionesses' no pueden bailar con la incertidumbre de nuevo, como ya ocurrió con Nigeria, octavos y penaltis mediante, y Colombia, ante la que tuvieron que remontar para estar en semifinales. Inglaterra presenta la baja de la sancionada Lauren James, por lo que Wiegman seguirá apostando por el 3-5-2 con Hemp y Russo en ataque, aunque podría haber variantes para finalmente dar con la tecla. En Australia, Kerr jugó 65 minutos contra Francia y el seleccionador, Tony Gustavsson, podrá contar con su capitana como titular por primera vez en el Mundial. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: AUSTRALIA: Arnold; Catley, Kennedy, Hunt, Carpenter; Foord, Raso, Gorry, Cooney-Cross; Kerr y Fowler. INGLATERRA: Earps; Greenwood, Bright, Carter; Bronze, Walsh, Stanway, Daly, Toone; Hemp y Russo. --ÁRBITRA: Tori Penso (USA). --ESTADIO: Olímpico de Sydney. --HORA: 12.00/La 1.