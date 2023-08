Manuel Díaz 'El Cordobés' recibe el alta tras sufrir una grave cornada: "Hay posibilidad de intervenir en la mano"

Este sábado 12 de agosto, Manuel Díaz 'El Cordobés' sufrió una grave cornada en el muslo durante su corrida en la Feria de San Lorenzo en Huesca, protagonizando una imagen sobrecogedora y resultando herido de la mano izquierda. Tres días después, el torero ha abandonado el hospital acompañado de su mujer, Virginia Troconis, quien ha confesado fue "un gran susto" y que al pillarle lejos fue algo "más difícil" de llevar. Con una gran sonrisa, la mujer del torero entraba en el hospital para recoger las cosas de su marido y acompañarlo hasta el coche. Por su parte, Manuel ha recibido a los medios de comunicación y ha explicado la situación en la que se encuentra: "Pues bueno, me han quitado los drenajes. Me han puesto todos los antibióticos que tenía que ponerme y lo de la mano está un poquito peor. Y muy ilusionado y muy agradecido. Con ganas". Con el brazo totalmente escayolado pero sin perder la sonrisa, el torero ha asegurado que hacía años que no sufría un accidente: "Me está pasando de todo, hacía diez años que no me pegaba una cornada y este que es el último año, para que no me olvide". Por lo demás, reconoce que todo ha salido genial aunque su familia lo ha pasado bastante mal: "La verdad que ha ido muy muy bien todo. la familia lo ha pasado un poquito ahí achuchados". Aunque no del todo recuperado, 'El Cordobés' ha señalado la posibilidad de ser operado en los próximos meses: "Ahora ya están viendo la posibilidad de intervenir en la mano o no, pero parece ser que el hueso no está muy dañado e intentaré terminar los compromisos que me quedan". Espera poder terminar la temporada taurina para dicha intervención, y así no tener que cambiar la agenda prevista: "Es posible que antes de la intervención, y después ya cuando pase el año "taurino" termine de rematar esta mano" . "Me quedan cosas, y con mucha ilusión porque la gente está con muchas ganas", asegura el torero, por lo que espera que todo salga como está previsto. Además, ha explicado que la herida de la pierna por la que ya tuvo que ser intervenido de urgencia "está perfecta": "La herida está muy bien. Los médicos me operaron perfecto" Por otro lado, no ha dudado en agradecer el cariño de su mujer, Virginia Troconis, quien no se ha separado de él en todo momento: "Tengo una enfermera que es lo mejor que es lo del mundo. Ha sido verme Virginia dos veces y me he recuperado".