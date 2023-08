La policía de Tailandia pide pena de muerte para Daniel Sancho por asesinato premeditado

En estos momentos, el español Daniel Sancho se encuentra en el módulo hospitalario de la prisión de Koh Phangan de Tailandia tras ser acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. Tras el análisis de diferentes pruebas y las confesiones del joven, este martes, la policía del país ha dado una rueda de prensa comunicando una drástica decisión. El portavoz de la Policía tailandesa ha comenzado informando que se utilizaron dos cuchillos en el crimen, uno de ellos de carnicero, que podría ser el que días antes compró Daniel en un supermercado. Según las autoridades, también se utilizó una sierra de corte. Es por ello que la investigación policial ha finalizado y han descartado la implicación de terceras personas. La Policía afirma que tienen las suficientes pruebas, entre ellas grabaciones, para descartar la hipótesis de la familia Sancho. Según la versión policial, Sancho dio un puñetazo a Edwin y lo golpeó en el fregadero. Cuando estaba muerto, lo cortó en pedazos. "No fue un accidente. Estaba planeado", afirma. Además de la confesión de Daniel, el análisis forense que lo incrimina. Durante la rueda de prensa, los periodistas españoles han insistido en conocer la opinión de la Policía sobre si fue accidental y poder saber el resultado de la autopsia. Después de mucho caos en la sala y alguna interrupción, las autoridades han continuado con la conclusión hasta ahora de la investigación, y es que no hubo terceras personas implicadas y el asesinato estaba planificado. Es por ello, que han insistido en el que este suceso no se trata de un accidente sino de un "asesinato premeditado", ya que Daniel habría comprado el material antes de que el cirujano colombiano llegara a ala isla. La Policía afirma que la camisa de Edwin muestra signos de apuñalamiento en el pecho, por lo que podría ser la causa de muerte, tal y como confirmó el español en su declaración: "Daniel ha confesado que ha apuñalado a Edwin en la parte derecha del pecho". Además, han confirmado que Daniel tardó unas tres horas en descuartizar el cuerpo, por lo que se quedó una noche más en la habitación del hotel para limpiarlo todo. También han encontrado nueve mil dólares estadounidenses en el mismo lugar donde sucedió, una cantidad de dinero desorbitada que aún se desconoce la procedencia: "El dinero estaba en la caja fuerte de la habitación del hotel". Sobre los mensajes que Edwin y Daniel intercambiaron, han evitado dar más detalles. Tampoco han podido encontrar objetos personales del colombiano ya que Daniel se deshizo de ellos, ni han hallado el arma del crimen todavía. "Daniel ha confirmado que mató a Edwin porque quería dejar la relación y el colombiano se negaba", ha concluido la Policia, asegurando que se trata de un asesinato premeditado y que por lo general en estos casos, se suele pedir la pena de muerte.