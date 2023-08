El vencedor de las elecciones de Tailandia no apoyará la coalición de la oposición

El partido Avanzar, vencedor de las elecciones en Tailandia con la promesa de reformas para restar poder a la monarquía, ha descartado apoyar a la coalición liderada por la opositora Pheu Thai y su candidato a primer ministro, Srettha Thavisin, lo que podría prolongar estas semanas de estancamiento político. "La formación del gobierno ahora no refleja la voz del pueblo", ha justificado el secretario general de Avanzar, Chaithawat Tulathon, quien ha asegurado que la decisión ha contado con el apoyo unánime del partido. "Está claro que senadores y otros partidos quieren acabar con Avanzar", ha dicho Chaithawat, según recoge el diario 'Bangkok Post'. Avanzar vio cómo en una sesión conjunta del Parlamento echaban por tierra la candidatura de su líder, Pita Limjaroenrat, flamante vencedor de las elecciones de mayo, para formar gobierno, debido a las aspiraciones de modificar la Constitución, que concede poderes casi divinos a la monarquía. Después de que el 13 de julio el Parlamento votara en contra, posteriormente hizo lo propio una semana después para evitar que Pita pudiera presentarse por segunda vez. Avanzar presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que debería este miércoles pronunciarse al respecto: si no prospera, la próxima votación para elegir primer ministro tendrá lugar este viernes o el 22 de agosto. Mientras tanto, Pheu Thai ha asumido el deber de formar un nuevo gobierno y ya ha adelantado que no se modificará la ley de lesa majestad que concede a la monarquía tailandesa, estrechamente unida al Ejército, una impunidad absoluta. En su búsqueda de socios, ha incluido al tercero en cuestión en estas elecciones, el Partido Bhumjaithai, y otra serie de formaciones con vínculos con los militares.