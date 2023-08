El NBA Kristaps Porzingis se baja del primer Mundial de Letonia por lesión

El ala-pívot de Letonia Kristaps Porzingis anunció este martes su baja para el Mundial 2023, que empieza el 25 de agosto, por culpa de una fascitis plantar que le impide llegar "completamente preparado". "Es difícil, soy responsable conmigo mismo y con los seguidores de la selección de Letonia, pero se ha tomado la decisión de no jugar en la Copa del Mundo. Después de varias semanas de recuperación y una resonancia magnética repetida, la fascitis plantar de mi pie todavía me impide estar en el campo completamente preparado", escribió el propio jugador en sus redes sociales. Porzingis, la última estrella de la NBA en sumarse a las bajas para el torneo que acogen Filipinas, Japón e Indonesia, deja huérfana a Letonia de su mayor talento de cara a su primera presencia en un Mundial. La selección letona está encuadrada en el Grupo H junto a Francia, Canadá y Líbano. "Esta decisión conjunta ha sido tomada tanto por el cuerpo médico y el cuerpo técnico de la selección, como por el equipo de los Celtics, con el consejo y la opinión de que ahora es necesario continuar con el proceso de recuperación. No es una decisión fácil de tomar, pero prometo que estaré allí y apoyaré al equipo tanto como pueda", añadió.