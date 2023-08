El exvicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez califica la acusación de corrupción de EEUU de "conspiración"

El ya exvicepresidente de Paraguay Hugo Velázquez ha vuelto a defenderse de las acusaciones de corrupción emitidas por Estados Unidos, asegurando que fue una "gran conspiración" en su contra, momentos después de que cediera este martes su mando a Pedro Alliana, quien será durante los próximos cinco años el 'número dos' del presidente, Santiago Peña. "Fue una gran conspiración donde alguien fue a llevar mentiras en mi contra. Creo que con el tiempo vamos a resolver, el tiempo se va a encargar de que sepamos lo que en verdad ocurrió", ha dicho tras salir de la sesión del Congreso donde se certificó el traspaso de su cargo a Alliana. Velázquez ha lamentado que esa "decisión política" tomada por Estados Unidos hace ahora un mes tiró por tierra sus aspiraciones presidenciales. "Tuve que bajarme de mi candidatura", ha recordado, afirmando que se defenderá cuando existe una acusación judicial contra él, según recoge la prensa paraguaya. "Tenemos que resignarnos a buscar y demostrar la verdad, no tenemos otra. Estados Unidos es un enemigo muy poderoso, tenemos que saber que allá no hay nada en los estrados judiciales", ha apuntado. Cuestionado acerca de su relación con el ya expresidente Mario Abdo Benítez, de quien se dice que le habría retirado su apoyo después de que Estados Unidos le incluyera en su lista de sanciones por "significativamente corrupto", Velázquez ha dicho que no necesita que le lleven de la mano. "Soy bastante grande para saber defenderme", ha respondido ante los medios, recordando que se comprometió a acabar su mandato sin entrar en polémicas con el presidente Benítez y destacando que es la primera vez en democracia que un expresidente acude al traspaso de poder. "Me voy a dedicar a descansar, volver a abrir de vuelta mi estudio jurídico y vamos a ver qué seguir haciendo. Le deseo éxitos al nuevo gobierno", ha concluido.