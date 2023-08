EEUU rechaza las operaciones del Ejército de Turquía en el norte de Siria y el Kurdistán iraquí

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha rechazado las operaciones del Ejército de Turquía en el norte de Siria y en el Kurdistán iraquí. "Nosotros no damos luz verde ni permiso a Turquía para sus operaciones (en los mencionados territorios). (...) Es crucial para todos los implicados mantener y respetar el alto el fuego. Nuestra posición no ha cambiado", ha declarado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, durante una rueda de prensa al ser preguntado por un informe sobre los 82 bombardeos turcos sobre la región del Kurdistán en lo que va de año. "Seguimos estando preocupados por la violencia en el noreste de Siria y por el potencial impacto que dicha violencia puede tener en las poblaciones civiles, así como por el trabajo que se ha hecho hasta ahora para garantizar la derrota duradera de Estado Islámico. Y seguimos tratando de garantizar la seguridad de las fuerzas estadounidenses y de la coalición contra Estado Islámico", ha añadido Patel. Además, ha asegurado que han pedido al Gobierno turco una mayor coordinación tanto con el Gobierno de Irak como con las autoridades de la región del Kurdistán. Sin embargo, también ha reconocido la amenaza que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) --al que considera una organización terrorista-- supone para la parte turca. Turquía anunció a mediados de abril de 2022 el inicio de una nueva ofensiva contra el PKK en el Kurdistán iraquí, lo que fue descrito por Bagdad como una "amenaza a la seguridad nacional", dado que las operaciones no estaban siendo coordinadas. El Ejército turco también realiza frecuentemente operaciones militares contra el PKK y sus aliados en el norte de Siria --principalmente la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular (YPG)-- desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015. En Siria, Turquía ha llevado a cabo numerosas operaciones terrestres y bombardeos durante los últimos años contra las YPG --aliadas en el marco de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de la coalición que lidera Estados Unidos contra Estado Islámico-- por sus lazos con el PKK.