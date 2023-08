De Bruyne estará cuatro meses de baja: "Es una lesión seria"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, anunció este martes la baja de al menos cuatro meses del centrocampista belga Kevin de Bruyne, que sufrió una nueva lesión en el isquiotibiales en el estreno de la Premier el pasado fin de semana. La estrella del City se lesionó en la final de Liga de Campeones en junio y no volvió a jugar hasta salir del banquillo en la Community Shield y el sábado, que participó de titular en el debut del campeón de Europa y de Inglaterra ante el Burnley en la Premier. De Bruyne se lesionó a los 20 minutos. "Es una lesión seria. Tenemos que decidir en los próximos días si se opera o no, pero estará fuera tres o cuatro meses", dijo Guardiola en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa contra el Sevilla. Por otro lado, el técnico español fue preguntado por si se forzó con su inicio en el once titular contra el Burnley. "Pudo no haber jugado el sábado, pero la lesión hubiese aparecido más tarde. Él estaba bien y hablé con los doctores y con él antes de tomar la decisión de que jugase", afirmó.