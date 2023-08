Davidovich, primer rival de Djokovic en Cincinnati

El tenista español Alejandro Davidovich superó este martes por un doble 6-3 al argentino Tomás Martín Etcheverry en su estreno en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1.000 de la temporada, para citarse ahora con el serbio Novak Djokovic. 'Foki', que la pasada semana brilló en el torneo de Toronto hasta caer en la ronda de semifinales, empezó con buen pie la siguiente cita norteamericana del verano, rumbo al US Open. Al igual que en el Masters 1.000 canadiense, el malagueño no tenía victorias en Cincy hasta esta semana, con un primer triunfo al bolsillo. El partido tuvo opciones de 'break' para ambos en el primer set, pero el español aprovechó mucho mejor las suyas para un 4-0 inicial que no desperdició. Etcheverry plantó cara en la reanudación, con esta vez sí un intercambio de 'breaks' en el segundo. Sin embargo, Davidovich sumó una nueva rotura en el quinto juego para volver a tomar ventaja hacia un estreno y victoria por la vía rápida. El español será el primer rival de Djokovic en la segunda ronda de Cincy, donde el serbio vuelve tras caer en la final de Wimbledon hace un mes ante un Carlos Alcaraz al que quiere arrebatar el número uno del mundo.