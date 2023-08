Blinken asegura que el traslado de presos estadounidenses a arresto domiciliario no cambia la política sobre Irán

El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha asegurado que la política del país hacia Irán no ha cambiado ha pesar de conseguir que las autoridades iraníes hayan trasladado a cinco presos estadounidense de la cárcel de Ervin a arresto domiciliario, varios de los cuales habían sido acusados de espionaje. "Nada sobre nuestro enfoque general de Irán ha cambiado. Seguimos con una estrategia de disuasión, de presión y de diplomacia. Seguimos comprometidos a garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear. Seguimos responsabilizando al régimen por sus abusos contra los Derechos Humanos, las acciones desestabilizadoras en la región, la financiación del terrorismo, el suministro de drones a Rusia, para su uso en la guerra contra Ucrania, entre muchos otros delitos", ha declarado Blinken durante una rueda de prensa. En ese sentido, Blinken ha insistido en que Irán debe dejar estas acciones y que el traslado de los detenidos fuera de la cárcel "no está vinculado a ningún otro aspecto de nuestra política con Irán" y que se trata de sus propios ciudadanos. El secretario de Estado ha recordado que la semana pasada las autoridades iraníes procedieron al traslado de Siamak Namazi, Morad Tahbaz, Emad Shargi y otros dos soldados "que prefieren permanecer anónimos" a arresto domiciliario, hecho que calificó de "paso positivo", e insistió en que ninguno de ellos debería haber sido arrestado. "Ayer hablé con varios de los seres queridos de estos detenidos. Su resiliencia, su coraje, nunca deja de inspirar. Mi mensaje para ellos es el mismo que escucharán de mí hoy. Llevar a nuestra gente a arresto domiciliario es un paso positivo, pero aún no están en casa. Estamos monitoreando de cerca su bienestar, (...) y no descansaremos hasta que nuestros conciudadanos regresen a los Estados Unidos reunidos con sus familias", ha añadido Blinken.