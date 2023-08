Amparo Larrañaga, amiga de Rodolfo Sancho, le muestra todo su apoyo: "Que sepa que estoy aquí para lo que necesite"

Amparo Larrañaga ha demostrado su sólida amistad y apoyo hacia Rodolfo Sancho, en medio de la difícil situación que enfrenta el actor. La actriz ha expresado su respaldo público a su amigo, manifestando que está dispuesta a estar a su lado en todo momento. "Que sepa que estoy aquí para lo que necesite", afirma Amparo, destacando su disposición para brindar apoyo emocional y ayuda a Sancho durante estos momentos complicados. La actriz también resalta la importancia de la prudencia en situaciones delicadas como esta, subrayando que todos debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades: "Lo que le debemos a todo el mundo, no solo a él, a cualquiera". Larrañaga no ha dudado en elogiar a su compañero de profesión, describiéndolo como un "gran compañero y una persona muy discreta. Un tío maravilloso". La actriz ha compartido su admiración por Sancho, calificándolo como uno de los actores más destacados y atractivos que ha tenido el placer de conocer. "Me parece uno de los actores más guapos, mejores actores y más discretos que he conocido", agrega, subrayando su admiración por la profesionalidad y el carácter de Sancho en la industria del entretenimiento. En cuanto a su propio estado, Amparo Larrañaga anuncia su regreso a los escenarios con entusiasmo, asegurando que se encuentra totalmente recuperada y más feliz que nunca. "Absolutamente, mejor que antes. Mucho mejor, cariño", afirma la actriz, transmitiendo su alegría por retomar su carrera artística con renovada energía.