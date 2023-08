Victoria Federica, su aplaudido gesto en la Gala Starlite subastando su vestido en directo

Disfrutando de uno de los veranos más intensos de su vida, en el que la hemos visto disfrutado de divertidos planes con amigos en Ibiza, Formentera o Málaga, Victoria Federica ha hecho un parón en sus vacaciones para demostrar su faceta más solidaria en la Gala Starlite 2023 en Marbella. Deslumbrante con un ajustado vestido irisado en color blanco con el que presumió de cuerpazo y dejó a más de uno sin palabras, la hija de la Infanta Elena no dudó en aportar su granito de arena a esta velada filantrópica subastando en directo su diseño. Dejando a un lado su timidez -aunque incapaz de disimular su nerviosismo al sentirse el centro de todas las miradas- la influencer subió al escenario de la Cantera de Marbella animada por Paula Echevarría -que también subastó por una buena causa su look 'nupcial' de Rosa Clará- y animó a los asistentes a pujar por su vestido, con escote en cascada y original espalda de cadena de nácar, del que presumió dándose media vuelta y retirándose el cabello para que todos pudiesen apreciar los detalles de su diseño. Mientras la actriz asturiana se mostró animada, divertida y animó a la gente a aumentar la cantidad que estaban dispuestos a dar por sus modelos -ambos partieron en 2000 euros cada uno-, Victoria prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y, muy tímida, tan solo se animó a decir "adelante" cuando Paula le propuso subastar en directo su look para ayudar a la Fundación Starlite. Y después de una apasionante puja, de la que la sobrina de Felipe VI no se perdió detalle, su vestido alcanzó nada menos que 7500 euros, una cantidad con la que la influencer se mostró encantada. Sin embargo, menos expresiva se mostró a su paso por la alfombra roja, limitándose a posar sin atender a las cámaras una vez más. "Muy bien, de verdad, gracias chicos" confesó ante la insistencia de los reporteros sobre cómo está viviendo el verano. En el backstage Victoria se ha sincerado con Natalia Cebrián -reportera de lujo de la Fundación Starlite- y ha asegurado que el sueño que le queda por cumplir es viajar por Asia, confesando que le encantaría recorrer países como Bali o Tailandia.