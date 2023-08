Varias ONG denuncian la "exclusión" de las mujeres afganas tras la llegada de los talibán

ONG como Amnistía Internacional (AI) o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han denunciado la situación que viven las mujeres afganas tras la llegada al poder, hace ahora dos años, de los talibán. Así, AI denuncia que las mujeres han sufrido "transformaciones radicalmente abusivas" mientras que CEAR lamenta que han sido "excluidas de la vida pública" En el caso de AI, han enumerado una decena de restricciones impuestas a las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán, como no ir al colegio o a la Universidad. "La educación ha sido vetada. A finales de 2022, un decreto emitido por el Ministerio de Educación afgano las expulsó por de los espacios de aprendizaje", han expresado. En materia de empleo, las mujeres han sido excluidas del mercado laboral lo que "ha dañado gravemente las economías familiares", y también sufren un "estricto" código de vestimenta, así como el cierre forzado de miles de salones de belleza, que no puedan salir de sus hogares a menos que estén acompañadas por un hombre de parentesco cercano, no pueden practicar deporte o subir a un autobús con hombres. Asimismo, la ONG ha alertado del aumento del número de matrimonios "precoces y forzados" que se han producido en el país. "Las familias obligan a las mujeres y niñas a casarse con talibán; a la par que los talibán obligan a las mujeres y niñas a casarse con un talibán. Esto tiene un grave impacto en la salud y la vida de las niñas y mujeres, quienes ven mermada su autonomía y su poder de decisión con respecto a su cuerpo y su futuro, teniendo graves consecuencias para toda su vida", ha lamentado. La ONG también denuncia que las mujeres no pueden ser vistas, ni se las puede fotografiar o filmar ni publicar imágenes impresas en revistas o libros, además de no poder ejercer su derecho a la protesta. Estas denuncias se suman a las de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que ha alertado de "la preocupante" situación que viven actualmente las mujeres afganas, quienes "han sido sistemáticamente excluidas de la vida pública y privadas del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales" tras la llegada al poder de los talibán. Este 15 de agosto se cumple el segundo aniversario de la toma del país por parte del régimen talibán y de las medidas implementadas por el mismo. CEAR indica que, en lo que va de año, ya son más de 28 millones las personas que necesitan ayuda humanitaria de emergencia en el país, de las que 13 millones son niños y niñas.