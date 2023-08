Un total de 15 proyectos participarán en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de San Sebastián

Un total de 15 proyectos procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, República Dominicana y Uruguay participarán en el Foro de Coproducción Europa-América Latina, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en el marco de las actividades de Industria del Festival de San Sebastián. 'Agua caliente', de Juan Pablo González y Ana Isabel Fernández de Alba; 'El Mensaje', de Iván Fund; 'Estoy bien', de Alicia Scherson; 'Fauna', de Federico Veiroj; 'La reserva', de Ezequiel Yanco; 'Little War', de Bárbara Sarasola-Day; 'Los días libres', de Lucila Mariani; 'Mil pedazos', de Sergio Castro San Martín; 'Ninho Tinto', de Alice Stamato y Val Hidalgo; 'Nostalgia del futuro', de Florencia Colman; 'Okonomiyaki', de Gabe Klinger; 'Todo esto eran mangas', de Daniela Abad Lombana; 'Tres balas', de Génesis Valenzuela; 'Tres noches negras', de Theo Court; y 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler son los quince proyectos. Procedentes de ocho países, han sido escogidos de entre 222 trabajos inscritos. Los representantes que asistan al evento en San Sebastián tendrán la oportunidad de dar a conocer los proyectos a potenciales socios internacionales para completar su financiación y mejorar su acceso a mercados internacionales. El certamen cinematográfico donostiarra ha detallado que siete de los quince proyectos serán las primeras o segundas películas de sus directores. Regresan al Festival de San Sebastián con sus nuevos proyectos Juan Pablo González y Ana Isabel Fernández de Alba con 'Agua Caliente' tras presentar el primero 'Dos estaciones' (Horizontes Latinos, 2022), que ganó el Premio a la mejor interpretación en la sección World Cinema Dramatic Competition del Festival de Sundance, y que participó en el Foro en 2019 y en WIP Latam en 2022. Sergio Castro San Martín ya fue seleccionado en el Foro con 'El gol más triste' (2017) y en WIP Latam con 'La mujer de barro' (2014). Además, participarán por primera vez en San Sebastián Florencia Colman con 'Nostalgia del futuro'; Lucila Mariani con 'Los días libres'; Alice Stamato y Val Hidalgo con 'Ninho Tinto'; y Génesis Valenzuela, alumni de Elías Querejeta Zine Eskola, con 'Tres balas'. También será la primera visita a la capital guipuzcoana de la directora Daniela Abad Lombana, que defenderá el proyecto de su tercer largometraje y primera ficción, 'Todo esto eran mangas'; y Ezequiel Yanco, que hará lo propio con 'La reserva'. Por su parte, la productora y directora Bárbara Sarasola-Day, estará por primera vez en el Foro como directora con el proyecto 'Little War'. En ediciones anteriores ha presentado en calidad de productora películas y proyectos en diferentes secciones del Festival - por ejemplo 'Rojo' (2018), de Benjamín Naishtat, en Sección Oficial, que ganó tres premios; o 'Puán', de María Alché y Benjamín Naishtat, que competirá en Sección Oficial este año. Completan la relación de cineastas que han participado anteriormente en San Sebastián Alice Scherson, que presenta 'Estoy bien' y participó en el Foro de Coproducción con 1989 (2017); Theo Court, con 'Tres noches negras', tras su participacion con 'Blanco en Blanco' (Foro, 2015); 'Fauna', de Federico Veiroj, ('El apóstata', Sección Oficial, 2015, entre otras); 'El Mensaje', de Iván Fund, Premio de la Industria WIP Latam en 2020 con 'Piedra Noche'; 'Un cabo suelto', del actor y director Daniel Hendler ('La emboscada', Horizontes Latinos 2015); y Gabe Kingler con 'Okonomiyaki' (Porto, New Directors 2016). PREMIOS En este foro se otorga un Premio al Mejor Proyecto, dotado con 10.000 euros brutos para la persona productora mayoritaria del proyecto ganador y el Premio DALE! (Desarrollo América Latina-Europa), otorgado por la Asociación Europea de Directores de Agencias de Cine (EFAD) y por la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica CAACI y dotado con 20.000 euros para la persona productora mayoritaria del proyecto ganador. También el Premio ArteKino International Award, otorgado por ARTE, consistente en 6.000 euros brutos para la persona productora mayoritaria del proyecto ganador. Esta iniciativa es posible gracias al patrocinio del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, al apoyo de Europa Creativa MEDIA y a la colaboración de CAACI (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas Iberoamericana), EFAD (Directores de Agencias Europeas de Cine), ArteKino, Producers Network (Marché du Film-Festival de Cannes), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina-INCAA y LatAm.