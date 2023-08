Un primo del expresidente Mauricio Macri gana primarias de la alcaldía de Buenos Aires

Buenos Aires, 14 ago (EFE).- Un primo del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), Jorge Macri, ganó la elección interna de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha) para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, feudo que conserva esa formación desde 2007.

Macri es el representante de Propuesta Republicana (Pro), el partido del actual alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, quien esta noche cayó en la interna presidencial ante la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien competirá por llegar a la Casa Rosada el 22 de octubre.

Con el 99 % de las mesas escrutadas, el precandidato obtuvo el 28,71 % de los votos, frente al 27,21 % del diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, que contaba con el respaldo de Rodríguez Larreta.

En un mitin en el que ambos compartieron escenario, Lousteau reconoció la derrota y felicitó a su contrincante.

"Necesitamos hacer una ciudad cada vez más justa, eso refleja esta elección”, dijo rescatando que su fuerza política, Evolución radical, ganó en numerosas comunas. "Nuestras propuestas están a disposición", indicó el actual senador nacional.

Por su parte, el candidato del peronismo, el diputado Leandro Santoro, que no tenía competidor interno, sacó 22,17 % del electorado, por delante del aspirante libertario, Ramiro Marra, que recogió un 12,95 % de apoyos.

En plena sede de festejos, Jorge Macri previno a sus militantes afirmando que todavía "no hay nada que festejar", ya que resaltó la crisis económica actual del país y destacó las gestiones del Pro, que gobierna la capital desde 2007.

"Nos queda la vara muy alta, venimos de gestiones muy importantes, un Mauricio (Macri) que transformó la Ciudad para que nunca más vuelva atrás. La Ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene Vaca Muerta, no tiene recursos naturales, pero tiene a su gente", arengó el vencedor de las primarias porteñas.

Gobernó el municipio de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, a partir de 2011, y renunció al cargo en 2021 para ejercer como ministro de gobierno del actual alcalde, preparando así los cimientos de su campaña.

Los resultados de estos sufragios sirvieron para medir la solidez del oficialismo porteño, en contraposición con las primarias presidenciales, en las que el libertario Javier Milei obtuvo un importante triunfo ante la estupefacción del peronismo y la mayor coalición opositora. EFE

