Un corrimiento de tierra provoca graves daños en el noroeste de Italia

Las autoridades italianas han informado este lunes de importantes daños tras un repentino corrimiento de tierra que ha asolado la localidad de Bardonecchia, en el noroeste de Italia, como consecuencia de las fuertes lluvias que han estado cayendo sobre la región en las últimas horas. El gobernador de Piamonte, Alberto Cirio, ha destacado que si bien no hay víctimas, los daños han sido "muy importantes". Afortunadamente, ha informado, se han podido encontrar sanos y salvos a las cinco personas que en un primer momento habían sido dadas por desaparecidas. "Definitivamente, estas son buenas noticia", ha celebrado Cirio, quien ha informado de la situación al Gobierno central. "Ya he tenido noticias del viceprimer ministro Antonio Tajani, que ha ofrecido la disposición del Gobierno de hacer su parte para ayudarnos a enfrentar esta situación", ha contado. Un menor ha resultado herido, mientras que 120 personas han tenido que ser evacuadas. Entre los peores desperfectos se encuentran los de una comisaría de la Policía Local, así como los de un hotel y varios aparcamientos. El suministro de gas ha sido suspendido para evitar que explosiones, informa la agencia Adnkronos. Sin embargo, la situación está actualmente bajo control, según ha explicado el concejal de Transportes e Infraestructuras, Marco Gabusi. "La anómala ola de lodo y escombros ha afectado a muchos automóviles, ha dañado carreteras y puentes, pero actualmente no hay personas involucradas", ha contado.