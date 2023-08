Se confirma que Call Of Duty: Modern Warfare III llegará a PS4 y Xbox One, ante las dudas de los jugadores

Xbox ha actualizado su página de Call Of Duty: Modern Warfare III, especificando que el nuevo título de Activision sí estará disponible para Xbox One, de cara a despejar la incógnita de los jugadores sobre si sería lanzado para consolas de generación anterior como la mencionada de Xbox o PS4. La desarrolladora de videojuegos anunció el pasado martes que la nueva entrega de su popular saga de videojuegos Call Of Duty: Modern Warfare III llegará a las consolas de PlayStation y Xbox el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, tras este anuncio, los jugadores comenzaron a cuestionar por redes sociales si el nuevo título sería lanzado para consolas de generación anterior como Xbox One y PS4, ya que en la página oficial de Xbox para Call Of Duty: Modern Warfare III solo se detallaba el lanzamiento para Xbox Series X y S. De esta forma, los usuarios también plantearon si, por extensión, el nuevo título 'first person shooter', tampoco se estrenaría en PS4 y si, por tanto, Activision centraría el lanzamiento únicamente en las consolas de nueva generación. Ahora, Xbox ha actualizado su página web confirmando que la nueva entrega de Call Of Duty también se lanzará para Xbox One, además de para Xbox Series X y S, despejando así las dudas de los jugadores y confirmando que también estará disponible para consolas de anterior generación. Por otra parte, también se ha podido conocer a través de un trailer del juego compartido en el canal de YouTube de PlayStation en Arabia Saudi --que posteriormente ha sido eliminado--, que la beta de Call Of Duty: Modern Warfare III va estará disponible inicialmente en las consolas PlaySation y, más tarde, llegará a PC y Xbox.